Garfagnana



Recaldin (Lega): "Salvini in provincia, esordio di una grande cavalcata verso le regionali"

martedì, 23 giugno 2020, 16:08

"E' sempre un orgoglio quando il Segretario della Lega annuncia dal tuo territorio il candidato a Presidente della Regione. Sono segnali importanti per tutto il nostro movimento, a livello provinciale e regionale. E il fatto di aver condiviso questo appuntamento con tanti sostenitori e le rappresentanze delle categorie economiche, la dice lunga sulla importanza strategica di Viareggio, della Versilia e di tutta la Provincia di Lucca nel contesto della Toscana".



E' molto soddisfatto il responsabile provinciale della Lega, Andrea Recaldin, nel commentare la serata che da Torre del Lago ha lanciato la campagna elettorale a Presidente di Regione di Susanna Ceccardi. Un successo bissato poi stamane dal caffè in centro a Lucca con Matteo Salvini.



"Ieri sera e' stata una serata molto importante perché ha segnato un passaggio strategico per il futuro politico della Toscana che verrà. Avremo potuto anche essere molti di più, ma le norme anti-covid ci hanno imposto, nostro malgrado, di limitare l'accesso di sostenitori e militanti: mi dispiace, ma sono certo tante altre occasioni! Una di queste e' stata quella di stamattina, dove Matteo Salvini ha dovuto improvvisare un comizio per ringraziare i tantissimi sostenitori occorsi per salutarlo. Siamo partiti da meno di 12 ore, ma l'entusiasmo e' già tantissimo".



"Ora dovremo continuare così, ascoltando le categorie come abbiamo fatto ieri sera, pianificando ogni occasione utile, come stamane a Lucca, e contribuendo alle elezioni comunali, come faremo a Viareggio"- conclude Andrea Recaldin.