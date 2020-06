Garfagnana



Regionali, si va verso la candidatura di Susanna Ceccardi: grande soddisfazione della Lega

lunedì, 22 giugno 2020, 15:40

La Lega commenta con soddisfazione l'ormai quasi certa candidatura di Susanna Ceccardi alla presidenza della Regione Toscana durante le prossime elezioni.



"Apprendiamo con soddisfazione - esordisce il Carroccio - che il Tavolo del Centrodestra è in procinto di formalizzare ufficialmente i nomi dei candidati Presidenti alle prossime elezioni regionali. Auspichiamo fortemente che si possa definitivamente indicare il nome di Susanna Ceccardi come candidata unitaria per la regione Toscana di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Cambiamo e di altre formazioni civiche".



"Da parte del tavolo nazionale del centrodestra - spiega - sarebbe un bel segnale di ascolto del territorio e della nostra base. Ricordiamo infatti che l'europarlamentare, campionessa di preferenze e già Sindaco di Cascina, è stata scelta con votazione unanime da tutte le componenti della Lega Toscana e che il nome è stato indicato a Matteo Salvini affinché lo proponesse al tavolo del centrodestra già dal 7 marzo scorso. Attendiamo con estrema fiducia che, nelle prossime ore, i leader nazionali del Centrodestra possano rendere noti i candidati Presidente che, regione per regione, daranno vita alla prossima campagna elettorale".

"Non appena arriverà l’ufficialità - conclude la Lega -, insieme agli alleati con i quali ben governiamo tanti capoluoghi toscani e tante regioni italiane, siamo pronti ad impegnarci al massimo per esportare anche in Regione il buongoverno che ci contraddistingue. Il centrodestra ha idee chiare, uomini e donne preparati, capaci di segnare una forte discontinuità con una sinistra che governa ininterrottamente da 50 anni".