Garfagnana



"Restituite la scuola ai bambini": presidio davanti all'IC di Gallicano

lunedì, 8 giugno 2020, 14:24

di viola pieroni

Stamattina, davanti le scuole di Gallicano, un gruppo di genitori e insegnanti si è ritrovato fuori dalla scuola per manifestare a favore del diritto allo studio dei propri figli e per opporsi al rientro a settembre ancora con le modalità della didattica a distanza, accettata in via emergenziale.



“Il gruppo – ha spiegato una delle mamme presenti - è nato in modo spontaneo con un passaparola nelle chat di scuola, come conseguenza della voglia di condividere le effettive difficoltà create dalla didattica a distanza sia per i figli che per i genitori”. Lo sciopero era rivolto anche agli insegnanti di tutta la provincia di Lucca, invitati a manifestare davanti alle scuole: anche loro hanno raccolto volentieri l'idea unendosi alla manifestazione, ovviamente nel rispetto delle distanze e rispettando le norme anti-Covid.



“Ci siamo presentati come un gruppo rappresentativo di genitori – hanno sottolineato alcune mamme - per evitare assembramenti, con l'obiettivo però di essere ascoltate e visibili. Molti insegnanti sono in linea con la nostra idea, mentre altri appaiono contrari all'idea di rientrare fisicamente a scuola a settembre”. A questo proposito è stata aperta una raccolta firme e una petizione online che – come si legge nella descrizione della petizione, reperibile sul gruppo Facebook “Mamme della Garfagnana e Mediavalle” – ha lo scopo di chiedere aiuto sia ai dirigenti scolastici, sia agli enti locali, perché si possa ripartire con una scuola in presenza a settembre.



“Abbiamo scritto una lettera che vogliamo inviare ai sindaci ed altri enti – hanno spiegato i genitori -, che per ora abbiamo solo anticipato informalmente ai dirigenti dei nostri istituti, mentre stiamo raccogliendo firme per essere ascoltati. Abbiamo incontrato la dirigente scolastica dell'IC di Gallicano per metterla al corrente del nostro fermento e si è trovata in accordo con noi sul fatto che la didattica a distanza può essere solo una soluzione di estrema emergenza, ma allo stesso tempo ci ha messo al corrente di quanto sia complicato trovare soluzioni per una ripartenza in sicurezza”.

“Serve la collaborazione di tutti – hanno concluso queste mamme -, vogliamo far sentire la nostra voce, perché si possa investire sulla scuola che è stata oggetto di continui tagli ed invece si merita risorse rappresentando il futuro dei nostri figli”.