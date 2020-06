Riapre il centro visitatori dell'Orecchiella

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 1 giugno 2020, 17:23

Non è un effetto diretto del coronavirus, forse solo una fase della vita, sta di fatto che un altro pezzo della vita sociale dei nostri paesi se ne va. Ha chiuso infatti i battenti l’edicola del centro storico di Pieve Fosciana, gestita da Mario Giovannini, per tutti meglio conosciuto come...

lunedì, 1 giugno 2020, 17:06

Riceviamo e pubblichiamo, in maniera integrale, questo comunicato del gruppo consiliare di minoranza "Uniti per Gallicano" che torna sulla nota vicenda del cinghiale ucciso nei pressi degli impianti sportivi

lunedì, 1 giugno 2020, 15:57

In Toscana sono 10.107 i casi di positività al Coronavirus, 3 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 0,3% e raggiungono quota 7.977 (il 78,9% dei casi totali)

lunedì, 1 giugno 2020, 13:22

Alla manifestazione hanno aderito molte autoscuole della provincia di Lucca e della Valle del Serchio, tra cui la "Salvino" di Fornaci di Barga, "Il Ponte" di Ponte a Moriano e l'autoscuola "Simone Aquilini" di Castelnuovo, e tante altre. Video

lunedì, 1 giugno 2020, 13:08

Spartaco Sani, primario delle malattie infettive dell’ospedale di Livorno e responsabile delle malattie infettive per l’ASL Toscana nord ovest si dice preoccupato per una eventuale seconda ondata: ci mancava solo lui!

lunedì, 1 giugno 2020, 12:36

E’ Leonetto Pierotti, presidente del sindacato ambulanti Anva Confesercenti Toscana Nord, a sollevare con forza la questione dei tanti colleghi che ancora attendo di riaprire perché legati a fiere e mercati che tanti comuni hanno deciso di annullare