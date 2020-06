Garfagnana



Riaprono tutti i parchi giochi del comune di Castiglione

sabato, 6 giugno 2020, 13:54

"Siamo onesti in tutta questa situazione i più piccoli sono arrivati per ultimi, sia dal punto di vista scolastico che come svago. È ora di pensare a loro". Così il consigliere alle politiche culturali del comune di Castiglione di Garfagnana, Roberto Tamagnini, interviene sulle riaperture dei parchi giochi.



"In questi mesi di emergenza - spiega Tamagnini - i più piccoli sono stati poco considerati, le loro necessità, i loro desideri la loro vita è passata in secondo piano, non possiamo più permetterci di trascurare i nostri bimbi, dobbiamo dare risposte. I parchi giochi e sono l'inizio, stiamo lavorando per altre iniziati per coinvolgere i più piccoli".



"Da oggi riaprono tutti i parchi giochi del comune di Castiglione di Garfagnana - conclude -. In ogni parco giochi sono state messe le linee guida da seguire, faccio un appello alle famiglie per la massima attenzione e prudenza. Un grazie agli Autieri della Garfagnana per il grande lavoro che stanno facendo in tutto il nostro territorio".