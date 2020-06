San Romano, al via la consegna di mascherine anche ai più piccoli

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 29 giugno 2020, 12:09

Si è tenuta domenica 28 giugno, presso il Centro Visitatori della Riserva Naturale Statale dell'Orecchiella nell'ambito dell'iniziativa promossa da FederParchi "Natura senza barriere", l'inaugurazione del sentiero facilitato "Il Fontanone"

lunedì, 29 giugno 2020, 10:01

Il gruppo di minoranza "Uniti per Gallicano" torna ad attaccare l'amministrazione comunale sui parcheggi selvaggi in Piazza Vittorio Emanuele II dopo il sondaggio lanciato sui social

domenica, 28 giugno 2020, 13:41

In Toscana sono 10.243 i casi di positività al Coronavirus, 5 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,05% in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 8.817 (l’86,1% dei casi totali)

domenica, 28 giugno 2020, 10:46

Il gruppo di minoranza "Uniti per Gallicano" interviene sulla recente seduta del consiglio comunale, tenutasi con modalità telematica, in videoconferenza, alla quale non ha partecipato, ritenendo inopportuna tale modalità

sabato, 27 giugno 2020, 17:34

Dichiarati tre giorni di sciopero per i servizi in appalto di call center, front office e prenotazione telefonica del call center per tutta la provincia di Lucca

sabato, 27 giugno 2020, 16:48

Tragedia oggi pomeriggio sulle Alpi Apuane meridionali. Sul Monte Prana la sala operativa del 118 ha inviato le squadre per soccorrere un biker, A.P., 44 anni di Camaiore, caduto sul sentiero che da Metato si collega alla vetta