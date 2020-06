Garfagnana



San Romano, aperte le iscrizioni per le attività estive

venerdì, 12 giugno 2020, 07:49

Sono aperte le iscrizioni ai campus estivi 2020 organizzati dal comune di San Romano in Garfagnana. Come per il precedente anno, i campus inizieranno lunedì 29 giugno presso il plesso scolastico sede della scuola dell’infanzia e primaria: “Centro Educativo Ricreativo” per ragazzi/e dai 7 ai 11 anni e “Centro Estivo Infanzia” per bambini/e dai 3 ai 6 anni di età. Ai partecipanti verranno proposte sia attività educative e ricreative presso la sede dei centri, sia escursioni sul territorio, laboratori didattici, , e tanto altro……

"L’amministrazione comunale - dichiara la giunta - è impegnata per garantire ai nostri bambini un’estate di svago e ricreazione anche in questo clima particolare di relazioni sociali. L’emergenza sanitaria ancora in atto impone la sperimentazione delle attività dei centri estivi con modalità differenti di lavoro, ripensando ai servizi e alle offerte che vengono messe a disposizione delle famiglie alla luce di un obiettivo comune. Cercheremo di organizzare un palinsesto di attività, che in ordine alle limitazioni di legge con protocolli molto rigidi ed inderogabili possa favorire l’accoglimento del maggior numero di utenti, che nostro malgrado sarà però inferiore rispetto agli anni scorsi".



La domanda di iscrizione scaricabile dal sito del comune di San Romano in Garfagnana, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 22 giugno 2020 al protocollo dell’ente.

I campus dureranno 6 settimane dal 29 giugno al 7 agosto 2020 dal lunedì al venerdì con orario 8.30/14.30.



Maggiori informazioni sono reperibili sulla domanda di iscrizione.



La Responsabile del Servizio Rag. Crudeli Stefania è a disposizione per fornire informazioni in merito, al n. 0583613181.