Scuola, nessun taglio per il personale docente

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 3 giugno 2020, 18:37

Postini e addetti al pubblico negli uffici postali erano rimasti 'a secco' dei test sierologici gratuiti della Regione. Lo aveva segnalato qualche giorno fa la segretaria territoriale Slp-Cisl di Lucca, Filomena Del Prete che oggi comunica almeno un parziale lieto fine

mercoledì, 3 giugno 2020, 16:13

Dal 2002 è divenuto direttore della struttura complessa di Anestesia e rianimazione del presidio ospedaliero della Valle del Serchio e poi dal 2007 anche del presidio ospedaliero di Lucca

mercoledì, 3 giugno 2020, 15:43

Nel giorno dell’apertura dei confini fra le Regioni italiane ci sono ancora settori di attività che non vedono all’orizzonte la possibilità di riprendere il proprio lavoro. Nonostante molte evidenti incongruenze fra le varie merceologie. E’ il caso dei mercati e delle fiere, riaperti i primi, ancora ferme le seconde

mercoledì, 3 giugno 2020, 15:36

Sono 10.121 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 4 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 0,5% e raggiungono quota 8.093 (l’80% dei casi totali)

mercoledì, 3 giugno 2020, 15:21

Sono iniziati i lavori per la realizzazione del marciapiede che collegherà la Piazza Unità d'Italia (già Piazza del Riolo) e loc. La Croce lungo la Via Provinciale

mercoledì, 3 giugno 2020, 14:58

Codice giallo per piogge, temporali e vento su tutta la Toscana da mezzogiorno a mezzanotte di domani, giovedì 4 giugno. Lo ha emesso la sala operativa unificata della Protezione civile in seguito a un peggioramento delle condizioni meteo previsto tra il tardo pomeriggio e la serata di domani in trasferimento...