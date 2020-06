Garfagnana



Simonini (Cambiamo!): "Barga e Gallicano, sbagliato annullare le fiere"

martedì, 2 giugno 2020, 10:49

"Le fiere non andavano annullate". Con queste parole Simone Simonini, coordinatore provinciale di Cambiamo!, interviene a gamba tesa sulle scelte delle amministrazioni comunali di Barga e Gallicano.



"Confesercenti ha ragione - ha dichiarato Simonini -: questa scelta sarebbe stata saggia e scontata qualche mese fa, ma non oggi, anche in virtù di una situazione sanitaria fortunatamente molto migliorata e rientrata quasi nella normalità".



"Come ho sempre dichiarato - incalza -, a questa emergenza sanitaria non sono arrivate le giuste risposte economiche a tutela delle attività. Cancellare gli eventi fieristici all'aperto è una decisione completamente poco comprensibile, non me ne vogliano i sindaci dei due comuni citati, ma oltre al danno diretto per gli ambulanti, ne derivava un secondo per tutte le attività, che in quei luoghi avrebbero potuto recuperare un giorno di lavoro. E poi mi chiedo: come si può far svolgere nella quasi normalità i mercati settimanali e non autorizzare le similari attività per fiera? Non credo nella preoccupazione di un maggior afflusso di persone, in quanto, si sarebbero potute trovare svariate soluzioni".



"Insomma - ha concluso Simonini -, per ripartire ci vuole un pizzico di coraggio, che per l'occasione non è stato mostrato dalle due giunte. Con la voglia e il buonsenso, si poteva trovare la giusta soluzione a costo zero per le casse comunali".