Garfagnana



Test sierologici ai lavoratori delle Poste, c'è la svolta

mercoledì, 3 giugno 2020, 18:37

Postini e addetti al pubblico negli uffici postali erano rimasti 'a secco' dei test sierologici gratuiti della Regione. Lo aveva segnalato qualche giorno fa la segretaria territoriale Slp-Cisl di Lucca, Filomena Del Prete che oggi comunica almeno un parziale lieto fine.



"Grazie alla disponibilità del centro analisi Check up di Lucca, in via Romana, stiamo risolvendo la questione - annuncia Filomena Del Prete -. Purtroppo un buon numero di aventi diritto al test sierologico erano rimasti senza possibilità di effettuare lo screening per penuria di scorte nei laboratori. In questi giorni siamo invece riusciti a intercettare diverse opportunità offerte dal centro Check Up Lucca, che inizierà subito a programmare gli appuntamenti dei lavoratori postali che erano rimasti esclusi nel primo momento. Il laboratorio ha comunicato di poter disporre di un buon numero di test, e che quindi è a disposizione per chi ne facesse richiesta".