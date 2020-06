Tragedia sulle Apuane: biker perde la vita sul Monte Prana

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 27 giugno 2020, 17:34

Dichiarati tre giorni di sciopero per i servizi in appalto di call center, front office e prenotazione telefonica del call center per tutta la provincia di Lucca

sabato, 27 giugno 2020, 14:59

Domenica 21 giugno, mediante la piattaforma Meet, in modalità on line, è stato presentato l’elaborato finale del Progetto Musica e Teatro “Facciamo una pausa”, realizzato dagli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria di Corfino

sabato, 27 giugno 2020, 14:36

In Toscana sono 10.238 i casi di positività al Coronavirus, 12 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 8.817 (l'86,1% dei casi totali)

sabato, 27 giugno 2020, 13:03

Nuovo intervento nel gruppo del Pizzo d’Uccello. Una cordata intenta nell’apertura di una via d’arrampicata al Pizzo dell’Aquila ha chiesto aiuto questa mattina per un infortunio capitato ad un componente del gruppo

venerdì, 26 giugno 2020, 20:03

Sarà il 14 settembre il giorno in cui le studentesse e gli studenti italiani proveranno a tornare alla normalità, lentamente e nel rispetto delle norme pr prevenire la diffusione del CoVid-19. Ad annunciarlo in una conferenza stampa sono stati, nel pomeriggio odierno, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la...

venerdì, 26 giugno 2020, 19:51

Il primo cittadino di Camporgiano, Francesco Pifferi, risponde alle sollecitazioni del capogruppo di minoranza del comune, Massimo Puppa, in merito al superamento del digital divide nelle aree interne del paese