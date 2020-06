Garfagnana



Uniti per Gallicano attacca: "Scarsa capacità progettuale della giunta"

sabato, 13 giugno 2020, 08:46

Il gruppo di minoranza "Uniti per Gallicano" torna ad attaccare la giunta Saisi stavolta accusandola di scarsa capacità progettuale sui grandi temi.



"Avevamo accusato la giunta Saisi - esordisce il gruppo - di scarsa capacità progettuale sui grandi temi come il lavoro, la sanità, le infrastrutture e l'agricoltura, che caratterizzano una buona amministrazione. Confermiamo il tutto. D'altro canto è innegabile che dobbiamo riconoscere alla nostra amministrazione una costante e fantasiosa capacità di dilapidare denaro pubblico".

"Andiamo per ordine - incalzano i consiglieri -. Ultimo lavoro partorito e portato a termine dalla mente fervida del sindaco: La Capannaccia (spesi €300.000) per poche centinaia di metri di strada nel nulla, senza uscita, fine a sé stessa, che parte da Campilato e termina alla Capannaccia per l’appunto, al servizio di podisti e ciclisti, ora più accessibile alle auto (quante e quali? ci chiediamo..) trasformata in percorso pacchiano, inutile e fuori luogo, in nome di una presunta mitigazione del rischio idrogeologico. Vi mostriamo alcune foto di questa “cattedrale nel deserto”, visibile a pochi, che l’amministrazione tende stranamente a non ostentare, forse perché trascinerebbe pochi consensi stante l’impietosa l’analisi del rapporto fra costi e benefici, dato che trattasi di un’opera che giova veramente a pochi. Con quei soldi si poteva fare altro? I recenti danni causati dall’alluvione hanno dimostrato che c’erano parecchi lavori che con quei soldi si potevano progettare e realizzare, per limitare le conseguenze del nubifragio".

"E che dire - prosegue il gruppo di minoranza - dei soldi buttati con la scusa di rilanciare il commercio del "centro storico" con il rifacimento di piazza Vittorio Emanuele II (spesa € 302.000 presi a mutuo, sui quali si pagheranno ulteriori interessi) con quei soldi non si poteva fare qualcosa di più utile e necessario? A nostro avviso, intervenire su Via Cavour che da anni evidenzia problemi di sicurezza strutturale del marciapiede, sarebbe stata una questione prioritaria, questione che invece l’amministrazione ha preferito “liquidare con qualche conca contenente piantine, per disincentivare il parcheggio delle auto".

"Poi ancora - attacca -, il restyling della scuola materna. Si poteva costruire una scuola nuova completamente finanziata come avvenuto nei comuni vicini, con soldi statali, nella cittadella scolastica. L'ex edificio adibito a scuola poteva essere assegnato ai tre rioni per sedi e sartorie. In questa maniera si sarebbero risparmiati i 180.000 euro concessi ai rioni. Tali soldi potevano essere utilizzati in altra maniera? Per noi, per fare uno dei tanti esempi, c’è bisogno di un intervento alla sala Guazzelli, che necessita dopo 30 anni, di opere di rinnovamento degli impianti di climatizzazione e di quelli acustici, per non parlare di una nuova porta d'ingresso".

"Che dire ancora - conclude l'opposizione - dei 108 mila euro utilizzati per adeguare e soddisfare le esigenze della transitoria scuola materna costretta a trasferirsi nell'edificio della scuola primaria? Operazione questa, che tra l’altro toglie spazi, che sarebbero stati utilissimi per far ripartire in sicurezza le scuole a settembre, con le distanze imposte dalle misure anti COVID. Altri soldi buttati per un totale di circa 900 mila euro. Quanti soldi sono stati mal utilizzati dall'oculata giunta Saisi… alla faccia della buona amministrazione!"