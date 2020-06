Garfagnana



Uniti per Gallicano: "Parcheggi selvaggi, ci auguriamo cambio di passo dell'amministrazione"

lunedì, 29 giugno 2020, 10:01

Il gruppo di minoranza "Uniti per Gallicano" torna ad attaccare l'amministrazione comunale sui parcheggi selvaggi in Piazza Vittorio Emanuele II dopo il sondaggio lanciato sui social.



"A meno di una settimana dal nostro articolo sui parcheggi selvaggi in Piazza Vittorio Emanuele II - esordisce il gruppo -, nel quale annunciavamo un’interpellanza al sindaco sull’argomento, abbiamo letto sui social una sorta di pseudo-sondaggio lanciato dallo stesso primo cittadino sulla chiusura al traffico della piazza stessa per l’intera durata dei fine settimana estivi".

"A questo punto neanche gliela rivolgiamo l’interpellanza - incalzano i consiglieri -, se la sua idea è quella di risolvere il caos generato dalla mancanza di controllo delle auto in sosta vietata, con l’interdizione del traffico. Vogliamo far notare però che questa “soluzione” ha come conseguenza il rincarare dell’altro problema connesso alla circolazione dei veicoli da noi messo in luce; la piazza chiusa avrà ricadute sul traffico delle vie del capoluogo, che andrà per ovvi motivi ad aumentare, soprattutto in Via Roma e Via della Repubblica in primis, dove ribadiamo che non c’è alcun controllo sul rispetto dei limiti di velocità e si mette a rischio, già ora, l’incolumità dei cittadini".

"L’assenza di controlli è un dato - attacca la minoranza -, peraltro certificato nel conto consuntivo di recente approvato dall’amministrazione comunale, dove, in entrata al capitolo sulle sanzioni incassate si registra un misero importo; ben altre cifre di quanto si prevedeva di incassare, appena due anni fa, aderendo alla convenzione sulla gestione associata della Polizia municipale col comune di Borgo a Mozzano capofila".

"Ma tornando alla Piazza Vittorio Emanuele e all’operazione proposta dal sindaco - prosegue il gruppo di opposizione -, che potremmo ribattezzare “aperitivo traffic-free” si sottolineano i gravi disagi che, se andasse in porto tale scelta, soffrirebbero le attività commerciali e gli abitanti di Via Cavour che si vedrebbero “isolati” addirittura dalle 17.30 del venerdì pomeriggio, nell’ipotesi più gettonata sui social. In ogni caso, e per concludere, va riconosciuta al sindaco una certa sensibilità ai disagi provocati alla circolazione, non quelli derivanti dalle sue scelte di chiudere strade, piazze o togliere spazi di sosta, bensì quelli, ad esempio, scaturenti dai lavori della Asl, finanziati dalla stessa azienda sanitaria, per completare un grosso intervento di recupero delle vecchie scuole elementari al fine di ospitare nuovi ambulatori".

"In ogni caso - affermano i consiglieri - lo stesso sindaco ha rassicurato che a fine lavori si apriranno nuove opportunità. Bene, ci fa piacere che se ne sia reso conto! Ci sono voluti anni e il suo riposizionamento dai banchi dell’opposizione, allo scranno di primo cittadino. In passato, difatti, aveva sempre sostenuto la sua contrarietà al progetto, nato in concomitanza alla scelta dell’allora sindaca Adami, di costruire la cittadella scolastica dove ora, fortunatamente, si trova".

"Noi ci auguriamo che questo cambio di veduta - conclude "Uniti per Gallicano" -, corrisponda ad un vero e proprio cambio di passo dell’amministrazione comunale e non sia solo una posizione di opportunismo; in altre parole confidiamo che si intraprenda finalmente da parte della giunta Saisi il perseguimento di obiettivi lungimiranti, come in passato Gallicano ha raggiunto e si riesca a capire che il rilancio di un paese non si consegue con gli interventi finora intrapresi".