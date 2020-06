Garfagnana



Uniti per Gallicano: "Zero controlli al traffico veicolare"

sabato, 20 giugno 2020, 14:40

Il gruppo di minoranza "Uniti per Gallicano" denuncia l'assenza totale di controlli e multe sulle inosservanze delle norme del Codice della Strada commesse nel proprio comune.



"Vorremmo ricordare al sindaco - esordiscono i consiglieri -, qualora non se ne fosse accorto, che Piazza Vittorio Emanuele II, piazza a lui tanto cara e tanto cara al portafoglio dei nostri compaesani, è diventata luogo di parcheggio selvaggio. Gli automobilisti, sicuri di non essere controllati, parcheggiano senza regole e senza rispetto, in ogni spazio utile. Stessa cosa vale per Piazza del Popolo, proprio sotto la finestra del suo ufficio, nel palazzo comunale; e anche se dovrebbe essere una situazione a lui ben nota gliela rammentiamo ugualmente dato che, frequentando poco, ultimamente, le stanze del municipio e preferendo le modalità telematiche e le videoconferenze, potrebbe averla dimenticata".

"Altresì - incalzano - vorremmo fargli notare, nel caso in cui, magari impegnato in cose più importanti gli fosse sfuggito, come via Roma, via Pascoli e via della Repubblica siano utilizzate come circuiti di gara dove moto e macchine sfrecciano a una velocità superiore al limite consentito. Anche in questo caso, confidando nell'assenza completa di controlli, viene favorita tale condotta da parte degli automobilisti più indisciplinate, fuori dalle regole imposte dal Codice della Strada, mettendo in serio pericolo l'incolumità dei cittadini, specialmente anziani e bambini".

"Pertanto - concludono i consiglieri di opposizione -, ci rivolgeremo presto nei confronti del sindaco e dell'amministrazione comunale perché vorremmo sapere quali iniziative intende prendere l'amministrazione per cercare di risolvere questi problemi che gravano sulla nostra comunità".