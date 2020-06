Garfagnana



Visita di Zucconi (FdI) nelle zone colpite dal maltempo

giovedì, 25 giugno 2020, 14:50

L'onorevole Zucconi, deputato di Fratelli d'Italia, accompagnato dal sindaco Giannini, per quanto riguarda Fabbriche di Vergemoli, dai consiglieri Feniello e Pieroni per quanto riguarda Barga e dall'avvocato Santini presidente del consiglio comunale di Castiglione, ha visitato le rispettive zone soggette ad alluvioni.

L'onorevole si è mostrato estremamente disponibile a verificare le esigenze, sia dei privati che pubbliche, connesse a questo evento e si è informato circa le modalità con cui la Regione sta provvedendo a coprire i danni verificati che per la loro natura non sono lasciati in carico alle singole amministrazioni.

"Sono molto lieto della visita dell'onorevole Zucconi che da sempre è presente su tutto il territorio e ha voluto manifestare la sua vicinanza in questo momento difficile – dichiara il sindaco Giannini - A lui abbiamo presentato i ringraziamenti per la propria disponibilità alle istanze dei privati e aggiornato su quanto già sta facendo la Regione Toscana (che ha previsto la copertura per intero delle somme urgenze), un nostro parlamentare a cui va quindi sincera gratitudine".