Garfagnana



A Castiglione riapre il punto informazioni turistiche

sabato, 25 luglio 2020, 15:05

L'amministrazione comunale, in collaborazione con la Proloco di Castiglione, riapre il punto informazioni turistiche. Grazie all'aiuto dei ragazzi e le ragazze del servizio civile e ai volontari della Proloco il punto informazioni resterà aperto nei seguenti orari: Martedì, mercoledì e venerdì 9.00/13.00. Sabato e domenica 10/12.30.



"Castiglione riparte dalla cultura Castiglione riparte dal Turismo una grande soddisfazione poter accogliere i turisti nel migliore dei modi, un punto accoglienza è fondamentale per il nostro borgo e non solo, ringrazio la Proloco di Castiglione, il punto informazioni di castelnuovo e naturalmente ragazzi e le ragazze del servizio civile che stanno facendo un lavoro eccezionale del nostro comune". Così Roberto Tamagnini, consigliere alle politiche culturali di Castiglione dì Garfagnana.