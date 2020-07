Abbandoni seriali di rifiuti: due denunciati, sanzioni per 15 mila euro

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 1 luglio 2020, 13:29

E' perentorio il consigliere provinciale Iacopo Menchetti, capogruppo a Palazzo Ducale della lista "Provincia civica e democratica con Menesini" che striglia Poste Italiane facendosi portavoce di una protesta degli utenti e delle amministrazioni comunali molto diffusa anche sul nostro territorio provinciale

mercoledì, 1 luglio 2020, 13:12

In Toscana sono 10.254 i casi di positività al Coronavirus, 4 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 8.825 (l’86,1% dei casi totali)

martedì, 30 giugno 2020, 18:03

Da domani, primo luglio, le aziende private e i singoli cittadini che vorranno eseguire test sierologici, lo faranno a pagamento presso i laboratori di loro scelta. Ciò riguarderà anche quelle categorie che precedentemente potevano accedere gratuitamente ai test sierologici, ma che a oggi non l’hanno ancora effettuato

martedì, 30 giugno 2020, 17:18

Lo annuncia l’assessore regionale all’agricoltura Marco Remaschi, ricordando quanto siano importanti i comportamenti corretti che ciascun cittadino deve tenere per evitare l'innesco di un incendio forestale e anche in caso di avvistamento di un principio di incendio

martedì, 30 giugno 2020, 16:54

Oggi è stato dimesso l’ultimo paziente Covid dalla terapia intensiva di Lucca, che diventa, almeno per il momento, una rianimazione no Covid

martedì, 30 giugno 2020, 16:27

Sarà sicuramente un evento unico, la presentazione sabato 4 luglio alle ore 17,30 a Sant'Anastasio, il piccolo paesino dell'alta Garfagnana, al centro delle Contee del Farro