Approvato il bilancio 2019 di Ctt Nord

martedì, 14 luglio 2020, 14:04

In Toscana sono 10.330 i casi di positività al Coronavirus, 4 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 8.894 (l’86,1% dei casi totali)

martedì, 14 luglio 2020, 13:31

Continua il viaggio del documentario "Mister Wonderland" di Valerio Ciriaci (USA, 2019), sulla straordinaria storia di Sylvester Z. Poli emigrato negli anni 20, dalla Toscana in America, il più grande proprietario di sale cinematografiche del suo tempo

martedì, 14 luglio 2020, 13:24

L’Assemblea del Consorzio 1 Toscana Nord è tornata a riunirsi ieri, dopo il periodo del lockdown: una fase in cui l’operatività tecnica e amministrativa, e sul territorio, dell’Ente consortile non si è comunque mai fermata

martedì, 14 luglio 2020, 12:38

L’ufficio comune della gestione associata sito presso il municipio di San Romano in Garfagnana, informa che , nel rispetto dei protocolli anti covid-19, sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative alle iscrizioni al servizio comunale di Nido d’Infanzia “La Giostra dei Colori “ A.E.

lunedì, 13 luglio 2020, 20:59

"Il Gip non convalida il sequestro e restituisce i beni pignorati anche alla ditta Romei". Ad annunciarlo è stato il vice-sindaco del comune di Vagli Sotto, Mario Puglia, che tramite il suo profilo Facebook ha voluto aggiornare i propri concittadini sugli ultimi sviluppi dell'inchiesta

lunedì, 13 luglio 2020, 15:29

L’Oratorio degli Angeli Custodi, nel centro storico di Lucca, e la Fortezza delle Verrucole, a San Romano in Garfagnana, sono al centro della puntata del programma televisivo “L’Italia che fa”, condotto da Veronica Maya, conduttrice e volto di punta della Tv di Stato, in onda domani, martedì, su Rai 2 alle 14.30