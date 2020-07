Aprono le iscrizioni al nido “La giostra dei colori”

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 14 luglio 2020, 16:18

È iniziato il giro di letture dei contatori dell'acqua nei comuni di Camporgiano, Castelnuovo, Vagli Sotto e Vergemoli. Le letture interesseranno circa 5500 utenze e termineranno entro la prima settimana di agosto

martedì, 14 luglio 2020, 15:48

Menesini: "Siamo impegnati al fianco dei dirigenti scolastici ma è indubbio che manchi un quadro chiaro e complessivo da parte del Governo da cui attendiamo risposte urgenti"

martedì, 14 luglio 2020, 14:56

Questo l’aggiornamento settimanale - da lunedì 6 luglio a lunedì 13 luglio 2020 - sui casi di Coronavirus “Covid-19” sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest

martedì, 14 luglio 2020, 14:04

In Toscana sono 10.330 i casi di positività al Coronavirus, 4 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 8.894 (l’86,1% dei casi totali)

martedì, 14 luglio 2020, 13:31

Continua il viaggio del documentario "Mister Wonderland" di Valerio Ciriaci (USA, 2019), sulla straordinaria storia di Sylvester Z. Poli emigrato negli anni 20, dalla Toscana in America, il più grande proprietario di sale cinematografiche del suo tempo

martedì, 14 luglio 2020, 13:24

L’Assemblea del Consorzio 1 Toscana Nord è tornata a riunirsi ieri, dopo il periodo del lockdown: una fase in cui l’operatività tecnica e amministrativa, e sul territorio, dell’Ente consortile non si è comunque mai fermata