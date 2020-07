Apuane accessibili a tutti con Pronto Joëlette

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 17 luglio 2020, 16:37

In Toscana sono 10.356 i casi di positività al Coronavirus, 6 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,06% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,01% e raggiungono quota 8.909 (l’86% dei casi totali)

venerdì, 17 luglio 2020, 14:19

È uscito solo da pochi giorni eppure già conta migliaia di visualizzazioni: stiamo parlando del nuovo sito di promozione turistica della Garfagnana, ideato da cinque giovani che si sono messi in gioco e che ora stanno vedendo riconosciuti i loro sforzi

venerdì, 17 luglio 2020, 13:12

In Val Serenaia, a cavallo tra Garfagnana e Lunigiana, il Parco delle Alpi Apuane ha realizzato un intero percorso costruito con particolari tecniche e materiali specifici, con l’intento di aprire la fruizione dell’area protetta anche da parte delle persone disabili

venerdì, 17 luglio 2020, 10:49

Pronto il cartellone per l’estate 2020 di Musica e storie sulla Via del Volto Santo, tre eventi pensati per dar vita, attraverso canti, racconti e rappresentazioni teatrali, ai personaggi leggendari della tradizione del nostro territorio, che hanno abitato l'immaginario popolare della Via del Volto Santo

giovedì, 16 luglio 2020, 19:37

Presentati questa mattina nel corso della conferenza aziendale dei sindaci che si è tenuta nell’Auditorium dell’ospedale Versilia, i risultati raggiunti dall’Azienda USL Toscana nord ovest rispetto a quanto prefissato nel Documento di programmazione approvato per il biennio 2018-2019

giovedì, 16 luglio 2020, 14:46

Come annunciato nel corso dell'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione del Gestore idrico GAIA S.p.A. è tornato a lavorare sulle iniziative di tutela dell'utenza, introducendo due novità: l'estensione dei benefici concessi per l'emergenza Covid-19 e l'abolizione dei costi di chiamata da cellulare, adottando un numero unico dedicato alla consulenza: 800-223377