Garfagnana



Apuane accessibili: un percorso per tutti in Val Serenaia

venerdì, 17 luglio 2020, 13:12

In Val Serenaia, a cavallo tra Garfagnana e Lunigiana, il Parco delle Alpi Apuane ha realizzato un intero percorso costruito con particolari tecniche e materiali specifici, con l’intento di aprire la fruizione dell’area protetta anche da parte delle persone disabili. Si trova in località Orto di Donna, nel Comune di Minucciano, sulle Apuane settentrionali, immerso all’interno di un paesaggio tipicamente alpino costituito da boschi di faggio di notevole bellezza, ad est del monte Pisanino, lungo la valle Serenaia, in un’ampia e suggestiva conca di origine glaciale del periodo Wurmiano (20-18 milioni di anni fa) dove nasce il torrente Serchio di Gramolazzo.

Il percorso, attrezzato per la fruizione da parte di persone portatrici di handicap sia motorii che visivi, parte nelle immediate adiacenze di un’area di sosta posta sull’ultimo tornante del tratto asfaltato della strada che raggiunge le cave di Orto di Donna, e si snoda per una lunghezza di circa 500 m. E’ stato delimitato ai due lati con cordoli in legno dalla duplice funzione di rendere più sicura la deambulazione a chi ha difficoltà motorie, e di costituire un cordolo tattile a terra per i non vedenti. Per buona parte del tracciato è stata installata una staccionata di legno, utile come supporto e come passamano per proteggere e agevolare il superamento di tratti caratterizzati da maggior pendenza. Per superare tratti accidentati rappresentati da alvei di torrenti che percorrono la valle, sono stati costruiti due attraversamenti in legno con relative staccionate di sostegno e protezione. Al fine di consentire a chi lo utilizza di muoversi in piena autonomia, la pavimentazione, in asfalto ecologico, è stata realizzata per la maggior parte del camminamento per facilitare e differenziare la percezione tattile di chi lo calpesta. Lungo il percorso sono state create due aree di sosta, delimitate da palizzate, all’interno delle quali tavoli e panche sono state collocate in modo tale da non creare ostacoli alla deambulazione. Lungo lo stesso percorso si trovano anche due zone di percezione per i non vedenti che permettono al tatto di riconoscere alcune caratteristiche delle Apuane: vi si trovano collocati infatti campioni di rocce (foto), sulle quali sono state poste in evidenza targhette con le diciture in rilievo, anche in Braille, che ne identificano la tipologia.

Lungo il percorso è stata realizzata anche un’area di sosta ed un’area di percezioni olfattive, ed è stata installata idonea cartellonistica informativa tattile.