Cascio, concerto dell'Archibugio Ensemble

giovedì, 23 luglio 2020, 16:34

Lo spiega il presidente provinciale di Coldiretti, Andrea Elmi, all'indomani dell'approvazione in Consiglio Regionale della Toscana

giovedì, 23 luglio 2020, 16:26

GAIA S.p.A., Gestore del Servizio Idrico nella Toscana Nord, comunica che sono in arrivo le bollette dell'acqua nei comuni di Camporgiano, Gallicano e Giuncugnano. Le bollette sono già state messe in consegna e scadranno il 19 agosto

giovedì, 23 luglio 2020, 15:32

Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, punta i riflettori sul problema dei collegamenti ferroviari sulla linea Lucca-Firenze e in Garfagnana

giovedì, 23 luglio 2020, 14:26

Allerta meteo a partire dalle ore 13 di oggi, giovedì 23 luglio, fino alle 20 di venerdì 24 luglio a causa del transito nell'area appenninica di perturbazioni che potranno portare forti temporali e rischio idrogeologico, soprattutto nelle zone a nord della regione

giovedì, 23 luglio 2020, 14:18

In Toscana sono 10.394 i casi di positività al Coronavirus, 4 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,09% e raggiungono quota 8.935 (l’86% dei casi totali)

giovedì, 23 luglio 2020, 13:54

La denuncia del neosegretario Fai Toscana, Gori, eletto oggi a Firenze. Sofferenza contenuta per l'alimentare, preoccupa l'export di vino e acqua