Garfagnana



Cascio, salta edizione 2020 delle Crisciolette

sabato, 11 luglio 2020, 13:17

L'Associazione Sportiva Ricreativa Cascio ha deciso all'unanimità che l'edizione 2020 della Sagra delle Crisciolette non si svolgerà.



Le difficoltà nel garantire la serenità e la sicurezza dei volontari e di tutti i partecipanti non consentono lo svolgimento della manifestazione che, raggiunto lo scorso anno il traguardo delle 50 edizioni, ha ormai dimensioni tali da non permettere leggerezze o sottovalutazioni dei rischi di contagio da Covid19 ancora presenti.



L'A.S.R. Cascio si augura di poter tornare al più presto ad organizzare le sue tradizionali manifestazioni e vuole salutare con un caloroso "Arrivederci" tutti coloro che hanno collaborato e partecipato alla Sagra delle Crisciolette in questi anni.