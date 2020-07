Centri estivi, deserto bando per gestione

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 6 luglio 2020, 14:08

Domani, martedì 7 luglio, l'arrivo di un nuovo fronte freddo causerà un rinforzo dei venti da nord est e porterà la possibilità di piogge in Appennino, con locali temporali ed occasionali gradinate. I fenomeni si verificheranno durante la notte fra lunedì e martedì

lunedì, 6 luglio 2020, 14:06

In Toscana sono 10.287 i casi di positività al Coronavirus, 2 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 8.841 (l’85,9% dei casi totali)

lunedì, 6 luglio 2020, 13:19

Sembra aver trovato una conclusione il controversia che si era aperta tra il comune di Vagli Sotto e un farmacista per l’occupazione di un immobile attiguo all’attività e utilizzato come magazzino della farmacia

lunedì, 6 luglio 2020, 09:29

Il gruppo di minoranza "Uniti per Gallicano" torna ad attaccare la giunta guidata dal sindaco David Saisi riguardo la convenzione con il gestore degli impianti sportivi di Gallicano

domenica, 5 luglio 2020, 23:11

Da anni il comune di Castiglione di Garfagnana vede nella cultura, in tutte le sue forme, la vera opportunità di crescita per tutto il nostro territorio. Il comune regala angoli di bellezza unici, luoghi che rendono questa comunità fiera del proprio Paese

domenica, 5 luglio 2020, 21:30

C'era anche lui tra i tantissimi che hanno scelto di visitare il magnifico Lago di Gramolazzo, nel comune di Minucciano, in questo primo week-end di luglio. Francesco Gabbani, il cantautore carrarino che, notizia proprio di questi giorni, farà nuovamente tappa in Garfagnana, il 13 agosto, col suo tour estivo in Fortezza...