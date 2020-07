Codice giallo per pioggia e temporali

Altri articoli in Garfagnana

Come annunciato nel corso dell'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione del Gestore idrico GAIA S.p.A. è tornato a lavorare sulle iniziative di tutela dell'utenza, introducendo due novità: l'estensione dei benefici concessi per l'emergenza Covid-19 e l'abolizione dei costi di chiamata da cellulare, adottando un numero unico dedicato alla consulenza: 800-223377

In Toscana sono 10.350 i casi di positività al Coronavirus, 12 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 8.908 (l’86,1% dei casi totali)

In occasione della manifestazione "Notte Bianca della Biodiversità", promossa dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità per l'estate 2020, la Riserva Naturale Statale Orecchiella apre le porte ai visitatori per un'escursione crepuscolare notturna che si terrà sabato 18 luglio

Cittadini e sostenitori, attraverso missioni sui social media, potranno aiutare il comune a ottenere fino a 14 mila euro in premi tech

In Toscana sono 10.338 i casi di positività al Coronavirus, 8 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,08% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,04% e raggiungono quota 8.898 (l’86,1% dei casi totali)

Si va al mare, al Villaggio Keluar di Marina di Massa o in catamarano tra le isole dell’Arcipelago Toscano, e in montagna, al Ciocco di Castelvecchio Pascoli e al Villaggio Anemone di Sillano