Garfagnana



Concerto nella suggestiva Chiesa Santuario di San Pellegrino in Alpe

giovedì, 9 luglio 2020, 22:48

Il Circolo Amici della musica "Alfredo Catalani" continua la propria attività concertistica. Un singolare evento si terrà sabato 18 luglio (ore 18) nella suggestiva Chiesa Santuario di San Pellegrino in Alpe. Musiche nella storia – Dal Barocco al Modernismo: un concerto per flauto solo realizzato con il contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Le musiche in programma contemperano essenze derivanti dalla ieraticità del luogo, dalla storia medievale e moderna di cui è ricco, dalle singolari bellezze paesaggistiche alpestri. Il flautista Mario Carbotta eseguirà composizioni di Bach, Telemann, Bucher, Kronke e Bozza. Il repertorio scelto ed il flauto solo, ripercorrono insieme una simbiosi vissuta in una storicità che, dalla sacrale architettura della musica bachiana, conducono sino al modernismo novecentesco, intersecandosi con la religiosità di un luogo magico, creando un perfetto equilibrio con la laicità leggendaria: elementi quasi fiabeschi, di cui è possibile respirare l'impalpabile essenza veicolata dall'atmosfera del territorio stesso e dalla spiritualità del flauto, strumento di antiche origini pastorali.



Mario Carbotta è un flautista molto apprezzato dal pubblico e dalla critica internazionale. Ha tenuto concerti nelle più prestigiose sale mondiali: il Musikverein a Vienna, il Rudolfinum a Praga, la Tonhalle a Zurigo, Bulgaria Hall a Sofia; Teatro dell'Opera del Cairo, Glenn Gould Hall della CBC a Toronto, Seoul Arts Center e a New York, Montreal, Tokyo, Londra, Pechino, Ginevra, Sofia, San Paolo, Istanbul, Bucarest. È docente di flauto presso l'Istituto "Boccherini" di Lucca.



Anche con questo concerto, che beneficia dei patrocini dell'Arcidiocesi di Lucca, Comune di Castiglione Garfagnana, Comune di Frassinoro (MO) e la collaborazione della Compagnia vinicola "La Spergola" di Scandiano (RE), il Circolo Catalani intende valorizzare il piccolo borgo alpestre, le sue bellezze naturali e la storicità del territorio, oggetto di illustre presenze del passato quali Matilde di Canossa, i santi Pellegrino e Bianco, Alfredo Caselli, Giacomo Puccini. L'evento coinvolge pure enti ed aziende dell'Emilia Romagna, essendo San Pellegrino in Alpe un territorio in exclave di questa regione. Anche per questa particolarità, agli intenti esteriori ed estetici, il Circolo Catalani coniuga quello per una ripresa socio economica dei territori, una rifioritura del turismo e la fiducia per la socializzazione pur nel rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie.



San Pellegrino in Alpe è un'antica frazione a 1525 m. slm divisa tra i comuni di Castiglione di Garfagnana (LU) e di Frassinoro (MO), di cui costituisce una exclave. Il piccolo borgo nasce sulle spoglie di San Pellegrino, morto nel lontano 643 d.C. In modo curioso e bizzarro, il confine fra le regioni Emilia e Toscana taglia longitudinalmente il santuario in due parti uguali e contrapposte: i santi, custoditi nell'urna dentro il tempietto realizzato da Matteo Civitali, riposano con il capo e il busto in Emilia, mentre il resto del corpo è in Toscana.

Al concerto sarà rigorosamente mantenuto il distanziamento sociale; l'ingresso è gratuito. I posti sono prenotabili tramite telefono (347 9951581) e saranno preassegnati.