Garfagnana



Confartigianato: "Voucher della Regione per finanziamenti"

martedì, 21 luglio 2020, 12:52

Confartigianato Imprese Lucca segnala l'intervento della Regione Toscana che prevede la concessione di contributi a fondo perduto per l'abbattimento del costo operazioni di garanzie per le micro piccole e medie imprese.

Pertanto tutte le aziende citate sopra, ed anche professionisti, che hanno la sede principale o un'unità locale situata nel territorio regionale che abbiano ottenuto una garanzia da un soggetto garante autorizzato dalla Regione Toscana, (Confidi fra cui ACT ed altri intermediari che effettuano attività di rilascio di garanzia delle PMI) possono avere questi ” Voucher Garanzia”.

Il contributo a fondo perduto è pari all' 1,5% dell'operazione finanziaria garantita e riassicurata al Fondo di Garanzia.

Le operazioni di finanziamento possono arrivare fino a 800 mila euro ed è il richiedente l'agevolazione che, tramite il Confidi, formula la domanda di Voucher alla Regione Toscana con modalità ancora da definire nel bando di prossima emanazione.

La dotazione del fondo è pari a 5,8 milioni di euro.

"Come Confartigianato Lucca - si legge nel comunicato - questo ci pare una misura concreta, sia pure contenuta nell'importo, che abbatte il costo delle commissioni e delle spese di istruttoria che le aziende pagano per avere un finanziamento. I nostri uffici sono a disposizione per informazioni e chiarimenti tel. 0583/47641".