Coronavirus, focolaio in due famiglie bengalesi: 10 in quarantena a Lucca e uno in malattie infettive a Livorno

lunedì, 6 luglio 2020, 19:45

La gallicanese Emma Saisi, durante il lockdown, si è messa in mostra per un'iniziativa particolarmente apprezzata dai bimbi e dai genitori del nido e della materna: ha svolto, con il suo stile giocoso, lezioni di inglese online utilizzando la piattaforma Facebook. La Gazzetta del Serchio l'ha raggiunta per una piccola intervista. Video

lunedì, 6 luglio 2020, 19:28

Il gruppo di minoranza "Uniti per Gallicano" segnala, attraverso alcune immagini scattate ieri, lo stato dei lavori alla strada comunale che porta alla frazione di Campo nel comune di Gallicano

lunedì, 6 luglio 2020, 16:05

L'amministrazione comunale di Castiglione di Garfagnana prosegue l'iter concedendo contributi a chi si iscrive ai centri estivi accreditati nel comune di Castelnuovo di Garfagnana mettendo a disposizione la cifra totale di 4.747,62 €

lunedì, 6 luglio 2020, 14:08

Domani, martedì 7 luglio, l'arrivo di un nuovo fronte freddo causerà un rinforzo dei venti da nord est e porterà la possibilità di piogge in Appennino, con locali temporali ed occasionali gradinate. I fenomeni si verificheranno durante la notte fra lunedì e martedì

lunedì, 6 luglio 2020, 14:06

In Toscana sono 10.287 i casi di positività al Coronavirus, 2 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 8.841 (l’85,9% dei casi totali)

lunedì, 6 luglio 2020, 13:19

Sembra aver trovato una conclusione il controversia che si era aperta tra il comune di Vagli Sotto e un farmacista per l’occupazione di un immobile attiguo all’attività e utilizzato come magazzino della farmacia