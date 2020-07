Coronavirus, nuove regole per il trasporto pubblico: più passeggeri su bus e treni

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 18 luglio 2020, 13:49

Sono 63 in tutto gli enti della provincia di Lucca senza fine di lucro che hanno ottenuto il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca nell’ambito del bando “lavoro+bene comune - nuove assunzioni” e che adesso sono in grado di attivare contratti di lavoro a favore di persone in...

sabato, 18 luglio 2020, 11:48

Aumenta del 6% il premio aziendale per dipendenti del consorzio nell’anno del coronavirus. Siglato l’accordo con le rappresentanze sindacali, i nuovi obiettivi per i lavoratori del Consorzio 1 Toscana Nord, sono rivolti a migliorare il rapporto con i cittadini attraverso l’innovazione tecnologica e puntano alla difesa dell’ambiente

sabato, 18 luglio 2020, 09:05

La Toscana è nelle ultime posizioni fra le regioni italiane come capacità di smaltimento e recupero energetico dei rifiuti; gli impianti esistenti nel territorio regionale sono quasi esclusivamente discariche, anch'esse largamente insufficienti; entro il 2020 o poco oltre si esaurirà la capienza delle discariche toscane

venerdì, 17 luglio 2020, 16:37

In Toscana sono 10.356 i casi di positività al Coronavirus, 6 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,06% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,01% e raggiungono quota 8.909 (l’86% dei casi totali)

venerdì, 17 luglio 2020, 14:19

È uscito solo da pochi giorni eppure già conta migliaia di visualizzazioni: stiamo parlando del nuovo sito di promozione turistica della Garfagnana, ideato da cinque giovani che si sono messi in gioco e che ora stanno vedendo riconosciuti i loro sforzi

venerdì, 17 luglio 2020, 13:12

In Val Serenaia, a cavallo tra Garfagnana e Lunigiana, il Parco delle Alpi Apuane ha realizzato un intero percorso costruito con particolari tecniche e materiali specifici, con l’intento di aprire la fruizione dell’area protetta anche da parte delle persone disabili