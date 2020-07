Garfagnana



Cup e Front Office, proclamate tre giornate di sciopero

sabato, 25 luglio 2020, 16:21

Le organizzazioni sindacali Cgil Cisl e Uil hanno inviato una lettera al Consorzio Cns, che ha vinto la gara d'appalto per la gestione del Cup e front office ospedalieri, all'Asl e a Estar.



"Ad oggi - dichiarano i sindacati -, a pochi giorni rispetto a quando Cns dovrebbe insediarsi (il primo agosto), continuano a mancare all'appello le risposte sui destini contrattuali dei 50 lavoratori ad oggi addetti al servizio nell'area lucchese: non c'è chiarezza se, all'interno di Cns, verranno assorbiti dalla cooperativa sociale o da quella multiservizi e a quali condizioni e con quali mansioni da svolgere. Nebbie totali che i sindacati temono possano essere l'antefatto di una svolta al negativo con ricadute sulle retribuzioni, sulla sede assegnata o sul tipo di mansione e anche sui servizi per gli utenti. Oggi ufficialmente Sonia Campeol, Filcams Cgil, Giovanni Bernicchi, Fisascat Cisl e Simone Marsili di Uiltrasporti Uil proclamano tre giornate di sciopero, dal del 27, 28 e 29 Luglio 2020, per tutti i servizi di Front Office, Back Office, Cup, Call Center e Medicina di Base in appalto per conto dell'Asl Nord Ovest della provincia di Lucca".



Di seguito la lettera:

Oggetto: Indizione Sciopero

Con la presente le scriventi OO.SS., in considerazione dell'andamento delle trattative sul cambio appalto nonché dell'incertezza sia del Committente che delle aziende subentranti, proclamano 3 giornate di sciopero per tutti i servizi di Front Office, Back Office, Cup, Call Center e Medicina di Base in appalto per conto della Asl Nord Ovest della Provincia di Lucca.

Tale decisione è stata assunta data la grande incertezza relativa al passaggio di appalto dei lavoratori che svolgono i servizi di cui sopra, in seguito ad una gara di appalto che ridisegna complessivamente il servizio, ma a seguito della quale al momento attuale, a pochi giorni dalla data di affidamento a CNS, che si è aggiudicato tale gara, non dà alle lavoratrici ed ai lavoratori nessuna garanzia economico-normativa in merito al mantenimento delle condizioni contrattuali, al mantenimento degli orari e delle sedi di lavoro e neppure dei livelli reddituali in essere.

Per i motivi suindicati i lavoratori si asterranno dal servizio nelle giornate del 27, 28 e 29 Luglio 2020, con riserva di ulteriori giornate di mobilitazione.

Cordiali saluti

p. Filcams CGIL p.Fisascat CISL p. Uiltrasporti UIL

Sonia Campeol Giovanni Bernicchi Simone Marsili