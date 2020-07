Garfagnana



Disagi sulla Lucca-Aulla, Pellegrinotti e Simonetti (Lega): "Potenziare la linea"

martedì, 28 luglio 2020, 17:30

La Lega Salvini Premier Mediavalle e Garfagnana, sempre attenta nel recepire le problematiche del territorio, pone l’attenzione, questa volta, sul trasporto pubblico ed in particolare pone l’attenzione sull’attuale trasporto ferroviario analizzando la tratta Lucca-Aulla.



Il commissario della Lega Salvini Premier Mediavalle e Garfagnana Luigi Pellegrinotti e Damiano Simonetti, responsabile relazioni esterne, hanno ricevuto segnalazioni da parte di pendolari per cui vi sarebbero tutt’ora disagi legati alle corse presenti e alla soppressione di alcune di esse.



"Per quanto riguarda la soppressione delle corse nel periodo vacanze scolastiche - denunciano i due -, fa parte già di un progetto consolidato già in anni passati, implementato con una riduzione negli anni di corse e quindi ponendo il cittadino sempre di fronte a continui cambi e adattamenti. Ma il problema si pone sulle attuali corse che secondo alcuni pendolari, presentano ritardi, soppressioni senza avvisi e paventate cancellazioni di corse in orari molto delicati per chi usa il treno come mezzo per raggiungere il posto di lavoro nelle varie direzioni; verso Aulla e verso Lucca".



"In tempo di emergenza Covid - incalzano - è stato utilizzato un bus privato, dalle Ferrovie, per sostituire il treno nelle corse soppresse creando non pochi disagi ai pendolari poiché, il bus non seguiva le normali stazioni che la tratta del treno prevedeva, ma bensì facendo le più importanti creando il risultato di bus quasi sempre vuoti e poco utilizzati".



Il commissario Pellegrinotti ribadisce ancora una volta l’importanza del treno nelle realtà del nostro territorio molto particolare per contenuti geomorfologici e con carenze di infrastrutture moderne e veloci con zone più espanse e con offerte di lavoro maggiori creando flussi di persone dai vari paesi della zona creando un lento ed inesorabile svuotamento delle piccole realtà locali: "La Lega Salvini Premier - si legge nella nota - propone di potenziare tale linea, anche pensando ad una possibile elettrificazione della tratta per poter poi creare una sorta di “metropolitana territoriale“ capace di collegare la periferia (Mediavalle e Garfagnana) alla parte dei due grossi centri cittadini: Lucca e Aulla, con la creazione di nuove corse a vari orari, permettendo alla popolazione della Mediavalle e Garfagnana un collegamento rapido e vario tutto l’anno e poter incrementare anche il settore turistico, che la zona offre con le sue bellezze naturali, culturali e storiche, a favore di creazione di nuovi posti di lavoro locali (bar, ristoranti, agriturismi, attività di svago, etc.) proponendo un’altra valida alternativa al trasporto su gomma e permettendo, così, una migliore gestione del traffico veicolare e delle problematiche che esso comporta in termini di code, disagi e frequenti interruzioni del tratto stradale interessato".