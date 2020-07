Disagi sulla Lucca-Aulla, si mobilitano i sindaci: “Accolte richieste su integrazioni”

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 29 luglio 2020, 13:32

In Toscana sono 10.458 i casi di positività al Coronavirus, 17 in più rispetto a ieri (15 identificati in corso di tracciamento e 2 da attività di screening). 6 dei nuovi casi odierni sono da ricollegarsi al cluster evidenziatosi nel territorio del Mugello due giorni fa

mercoledì, 29 luglio 2020, 13:25

Dobbiamo ringraziare Giuseppe Piacentini che col suo libro recentemente pubblicato e dedicato a “il Volto Santo e le sue vie” ci ha restituito il senso originario e il valore culturale e spirituale della Via

mercoledì, 29 luglio 2020, 13:18

L’Unione Comuni Garfagnana ritiene importante valorizzare e promuovere maggiormente questi luoghi facendoli conoscere a residenti e turisti, sia come luoghi di spiritualità e di incontro della comunità credente, ma anche come espressione d'arte e di bellezza

martedì, 28 luglio 2020, 20:06

Il progetto di insegnamento dell'inglese negli asili di Emma Saisi, la signora madrelingua italo-australiana di Gallicano intervistata dalla Gazzetta il 6 luglio, è stato di ispirazione per una tesi di laurea triennale da parte della giovane garfagnina Yvonne Bertolini che il nostro giornale ha raggiunto

martedì, 28 luglio 2020, 18:34

Anche in Toscana la campanella suonerà il 14 settembre. Lo ha deciso la giunta regionale con una delibera proposta dall'assessora all'istruzione Cristina Grieco e approvata nell'ultima seduta

martedì, 28 luglio 2020, 17:30

La Lega Salvini Premier Mediavalle e Garfagnana, sempre attenta nel recepire le problematiche del territorio, pone l’attenzione, questa volta, sul trasporto pubblico ed in particolare pone l’attenzione sull’attuale trasporto ferroviario analizzando la tratta Lucca-Aulla