Domenica di lavoro per il soccorso alpino sulle Apuane

domenica, 5 luglio 2020, 23:11

Da anni il comune di Castiglione di Garfagnana vede nella cultura, in tutte le sue forme, la vera opportunità di crescita per tutto il nostro territorio. Il comune regala angoli di bellezza unici, luoghi che rendono questa comunità fiera del proprio Paese

domenica, 5 luglio 2020, 21:30

C'era anche lui tra i tantissimi che hanno scelto di visitare il magnifico Lago di Gramolazzo, nel comune di Minucciano, in questo primo week-end di luglio. Francesco Gabbani, il cantautore carrarino che, notizia proprio di questi giorni, farà nuovamente tappa in Garfagnana, il 13 agosto, col suo tour estivo in Fortezza...

domenica, 5 luglio 2020, 15:44

In Toscana sono 10.285 i casi di positività al Coronavirus, 9 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% e raggiungono quota 8.841 (l'86% dei casi totali)

sabato, 4 luglio 2020, 17:27

Ai sindaci il mandato di adottare provvedimenti per trasferire le persone che risultino positive negli alberghi sanitari. Sanzioni per chi rifiuta fino a 5 mila euro

sabato, 4 luglio 2020, 14:53

In Toscana sono 10.276 i casi di positività al Coronavirus, 9 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 8.838 (l’86% dei casi totali)

sabato, 4 luglio 2020, 14:38

In riferimento al lago di Gramolazzo, Enel Green Power precisa che il bacino non è mai stato svuotato né è prevista alcuna attività di svaso