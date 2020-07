Due incontri per presentare il libro "Storia di un ADRA"

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 29 luglio 2020, 19:53

Fine settimana ricco di eventi in Garfagnana, a partire da giovedì 30 luglio con “Virtuosismi di tromba” (lezioni e concerti di musica presso il Rifugio Isera) a Corfino, che continuerà fino a domenica, e “Vivere Castelnuovo 2020”, con un incontro con Fabrizio Diolaiuti presso la ex pista di pattinaggio alle...

mercoledì, 29 luglio 2020, 17:34

A Vergemoli il 31 luglio presso Chiesa Sant'Antonio e a Cascio il 1° agosto, presso Terrazza Panoramica, entrambi alle ore 20,30 sono previsti eventi culturali che uniscono letteratura e musica: concerti dell'Archibugio Ensemble che presentano Shakespeare in Music, musica e poesia nella corte di Elisabetta I

mercoledì, 29 luglio 2020, 14:07

Il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana comunica che in relazione all’interessamento dei sindaci, Trenitalia ha accolto le richieste su alcune integrazioni all'offerta commerciale e ringrazia la Regione Toscana e l'Associazione Pendolari Toscana Nord Ovest per la collaborazione e l’interessamento prestato

mercoledì, 29 luglio 2020, 13:32

In Toscana sono 10.458 i casi di positività al Coronavirus, 17 in più rispetto a ieri (15 identificati in corso di tracciamento e 2 da attività di screening). 6 dei nuovi casi odierni sono da ricollegarsi al cluster evidenziatosi nel territorio del Mugello due giorni fa

mercoledì, 29 luglio 2020, 13:25

Dobbiamo ringraziare Giuseppe Piacentini che col suo libro recentemente pubblicato e dedicato a “il Volto Santo e le sue vie” ci ha restituito il senso originario e il valore culturale e spirituale della Via

mercoledì, 29 luglio 2020, 13:18

L’Unione Comuni Garfagnana ritiene importante valorizzare e promuovere maggiormente questi luoghi facendoli conoscere a residenti e turisti, sia come luoghi di spiritualità e di incontro della comunità credente, ma anche come espressione d'arte e di bellezza