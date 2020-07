Garfagnana : gallicano



Emma e la forza del web: "Così ho insegnato inglese ai bimbi durante il lockdown"

lunedì, 6 luglio 2020, 19:45

di daniele venturini

La gallicanese Emma Saisi, durante il lockdown, si è messa in mostra per un'iniziativa particolarmente apprezzata dai bimbi e dai genitori del nido e della materna: ha svolto, con il suo stile giocoso, lezioni di inglese online utilizzando la piattaforma Facebook. La Gazzetta del Serchio l'ha raggiunta per una piccola intervista.



Emma, dove ha imparato così bene l’inglese?

Quando avevo cinque anni i miei genitori decisero di emigrare in Australia, (Melbourne). Sono madre lingua inglese. In casa parlavo italiano ed a scuola studiavo in inglese, esattamente come tutte le ragazze nella mia stessa situazione.

In famiglia parla in inglese?

Ho iniziato a parlare inglese ai miei nipotini da quando sono nati ed è stato molto facile per loro imparare in questo modo naturale. Per questo motivo ho chiesto volontariamente di poter portare la lingua inglese al nido ed alla materna.

Lei non è una maestra?

Non sono una maestra. Per questo motivo ho chiesto volontariamente di poter portare la lingua inglese al nido ed alla materna. Le mie lezioni si svolgono in modo giocoso usando canzoni, oggetti e libri alla portata dei bambini che ho davanti.

Come le è venuto in mente di fare queste lezioni di inglese su Facebook?

Un giorno vado a prendere mia nipotina alla materna di Gallicano, le maestre ci dicono di prendere tutto quello che apparteneva ai ragazzi, perché la scuola chiudeva a causa della pandemia Covid19. Che brutta cosa, per questi bimbi, ho pensato, che da un ora all’altra per tre mesi non avranno più un contatto con i compagni e con le loro amate maestre. Dopo una settimana di lockdown, mi dispiaceva tanto per questa situazione d’emergenza e, così, per mostrare a loro la mia figura famigliare e per farli compagnia, mi sono inventata le lezioni di inglese online.

Emma, che insegnamento ne ha tratto da questa esperienza?

Per me è stata una bella esperienza perché mi sono divertita pensando alle loro faccine sorridenti. Mi auguro che per i bambini sia stata un’occasione per imparare e per divertirsi.

Quante lezioni di inglese ha fatto su Facebook?

Ho fatto 20 lezioncine che ho raccolto in un dvd. Se a qualcuno può interessare si può rivolgere al negozio Computer Mania di Gallicano.

