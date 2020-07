Garfagnana



Estate nel Parco delle Apuane: un agosto ricco di eventi

venerdì, 31 luglio 2020, 12:06

Agosto ricco di eventi organizzati dalle Guide del Parco in collaborazione con Parco delle Alpi Apuane per scoprire e vivere l'area protetta. Escursioni per tutti, più impegnative e meno impegnative, per grandi e piccini. Tutte gratuite e in completa sicurezza con guide esperte e attrezzate. Ecco il programma

1 agosto

Isola Santa, Col di Favilla e Puntato Ritrovo presso Isola Santa, ore 9:15

2 agosto

Alba alla Foce del Frate in cerca della Cometa Ritrovo presso Pian della Fioba, ore 4:30

La Penna di Sumbra Ritrovo presso Ristorante La Ceragetta, ore 9:00

Isola Santa, Col di Favilla e Puntato Ritrovo presso Isola Santa, ore 9:30

3 agosto

Belvedere dell'Uccelliera - Monte Borla - Rifugio Alpino "Carrara" - Monte Ballerino Ritrovo presso parcheggio dell'Uccelliera, ore 10:00

4 agosto

E-MTB – anello delle tre rose Ritrovo presso Seravezza, ApuSport, ore 9:00

5 agosto

Anello Levigliani Ritrovo presso il parcheggio basso di Levigliani, ore 9:00

7 agosto

Back touring, anello delle tre rose Ritrovo presso Seravezza, ApuSport, ore 9:00

Pruno e San Leonardo sulla via dell'Acqua Ritrovo presso Pruno, ore 15:30

8 agosto

Fornovolasco e il Monte Forato Ritrovo presso parcheggio di Fornovolasco, ore 8:30

9 agosto

Grotta all'Onda con sax Ritrovo a Casoli, ore 9:30

10 agosto

I prati di Puntato, la torbiera di Fociomboli e la valle incantata di Mosceta Ritrovo presso Passo Croce, ore 10:00

Back touring, tramonto dalla vetta della Brugiana Ritrovo presso Centro Trekking a Cavallo, ore 17:30

11 agosto

Acqua trekking, passeggiata fluviale sul Vezza Ritrovo presso Seravezza, ApuSport, ore 9:00

12 agosto

Monte Forato da Stazzema Ritrovo presso Le Mulina, ore 8:15

13 agosto

E-MTB – Monte Sumbra, anello della Formica Ritrovo presso Ristorante La Ceragetta, ore 9:00

16 agosto

L'anello degli alpeggi Ritrovo presso Pruno, ore 9:00

20 agosto

Back touring, tramonto dalla vetta della Brugiana Ritrovo presso Rifugio Centro Trekking a Cavallo, ore 17:30

21 agosto

Stazzema e il pittore Filadelfo Simi Ritrovo presso Le Mulina, ore 9:00

Back touring, anello della Formica da Colle delle Capanne Ritrovo presso Ristorante La Ceragetta, ore 9:00

22 agosto

La magia di Grotta all'Onda Ritrovo presso Ponte stazzemese, ore 9:00

Alto Matanna e Baita Barsi Ritrovo presso Alto Matanna, ore 10:00

23 agosto

In vetta al Matanna Ritrovo presso Alto Matanna, ore 9:30

25 agosto

Acqua trekking, passeggiata fluviale sul Vezza Ritrovo presso Seravezza, ApuSport, ore 9:00

26 agosto

Anello Azzano Ritrovo chiesa Azzano, ore 9:00

28 agosto

E-MTB – borghi della Versilia Ritrovo presso Seravezza, ApuSport, ore 9:00

Al fresco delle Mulinette Ritrovo presso Le Mulina, ore 10:00

30 agosto

Sant'Anna di Stazzema Ritrovo presso Farnocchia, ore 9:30

Campi estivi giornalieri per bambini e adolescenti

10 agosto Equi terme – Solco di Equi + Zip line – pranzo al sacco (treno) età consigliata 10-11 anni

11 agosto Campocatino – Eremo San Viviano a/r – Vagli sopra – pranzo al sacco (pullman) età consigliata 12-14 anni.

12 agosto Ceragetta – Intaglio e api – Isola santa – pranzo Ceragetta (pullman) età consigliata 10-11 anni

13 agosto Piazza al Serchio – Gramolazzo a/r – pranzo Minihotel età consigliata 12-14 anni

17 agosto Gallicano – Calomini a/r – pranzo Trattoria Eremita età consigliata 10-11 anni

18 agosto Alpe S. Antonio – Rovaio – Piglionico – pranzo al sacco (pullman) età consigliata 12-14 anni

19 agosto Careggine – M. Volsci a/r – pranzo al sacco età consigliata 10-11 anni

20 agosto Castelnuovo – sentiero Ariosto – pranzo al sacco età consigliata 12-14 anni

24 agosto Castelnuovo – sentiero Ariosto – pranzo al sacco età consigliata 10-11 anni

25 agosto Vianova – Sumbra – pranzo al sacco (pullman) età consigliata 12-14 anni

26 agosto Campocatino – Eremo S. Viano a/r – pranzo al sacco (pullman) età consigliata 10-11 anni

27 agosto Pieve S. Lorenzo – Ugliancaldo – Equi Terme – pranzo al sacco (treno) età consigliata 12-14 anni

Programma completo sulla pagina Facebook delle Guide del Parco e sulle pagine del sito del Parco raggiungibili dai seguenti link:

www.apuaneturismo.it/home_ita.html

www.facebook.com/pg/CalendarioEstate2020/events/?ref=page_internal

www.parcapuane.it/escursioni_parco_2020.html

www.apuaneducazione.it/soggiorni.html

Info & prenotazioni: Tel. 366 3400187

guide.parcoapuane@gmail.com