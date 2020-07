Fabbriche, si stacca un pezzo di cornicione del campanile

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 31 luglio 2020, 16:26

Da domenica 2 agosto a venerdì 7 settembre 2020, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) realizzerà interventi di rinnovo del binario all'interno delle gallerie: Lupacino (lunga circa 7,5 chilometri) tra Minucciano e Piazza al Serchio, Ugliancaldo e Bibola

venerdì, 31 luglio 2020, 16:07

In Toscana sono 10.483 i casi di positività al Coronavirus, 14 in più rispetto a ieri (tutti identificati in corso di tracciamento). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 8.962 (l’85,5% dei casi totali)

venerdì, 31 luglio 2020, 15:57

Nell’ambito delle iniziative promosse dal Centro Uomini e Foreste d’Appennino, è stata siglato ieri l’atto di costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo “EcoForest”. Si tratta di una importante collaborazione e soprattutto di una straordinaria alleanza sul fronte del contrasto al cambiamento climatico in atto

venerdì, 31 luglio 2020, 13:36

Dal 12 al 20 settembre alle Fiere di Parma il gotha del camperismo mondiale e tante idee per una vacanza all’aria aperta in totale sicurezza

venerdì, 31 luglio 2020, 12:57

Ultimato un altro intervento che va nella direzione dell’abbattimento delle barriere architettoniche: lo annuncia l’amministrazione comunale di Castiglione di Garfagnana dopo che l’antica chiesa di San Michele è stata resa accessibile anche alle persone portatori di handicap grazie all’installazione di una rampa per disabili

venerdì, 31 luglio 2020, 12:14

Le notizie sui lavori di manutenzione realizzati sui corsi d’acqua e sulle allerte meteo emesse sul nostro territorio? Adesso, per tutti i cittadini, arrivano comodamente e gratuitamente sui telefonini, tramite la messaggistica istantanea di whatsapp e telegram