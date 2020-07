Garfagnana



Filicaia, Lucignana e San Romano: tre progetti di cooperative sociali

venerdì, 3 luglio 2020, 18:32

C’è chi ha deciso di puntare ancora sulla valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari del territorio e chi è partito dall’economia circolare e dal riciclo o dall’offrire servizi per il turismo sostenibile e verde (delle due ruote, ad esempio). C’è anche chi ha messo insieme in circolo virtuoso produzioni locali, tradizione e innovazione tecnologica, chi ha puntato tutto alla manutenzione dei boschi e sulla valorizzazione dei beni comuni. Le cooperative di comunità sostenute dalla Regione si allargano. Ecco i progetti finanziati con il secondo bando (740 mila euro) che segue al primo, da un milione e 200 mila, tenuto a battesimo a fine 2018 e che l'anno scorso ha visto entrare nel vivo e funzionare numerosi progetti.



Qui di seguito riportiamo solo quelli inerenti la Valle del Serchio:

“Filicaia vive”, servizi e occasioni di incontro

Il punto di forza è la realizzazione di uno spazio-simbolo: la "Casa della Comunità e dell'identità di Filicaia”, frazione del comune di Camporgiano che sfiora i cinquecento abitanti. Un luogo dove trovare servizi ma anche incontrarsi e socializzare, attrezzato con una cucina per le cene sociali, gli eventi e i catering. Oltre a questo la cooperativa “Filicaia vive” pensa alla attivazione di una bottega polifunzionale come punto di consegna di prodotti postali, farmaceutici ed altro, e ad un centro per la trasformazione dei prodotti agricoli. Costo del progetto: 71.428 euro. Finanziamento di Regione Toscana: 50.000 euro.

Lucignana, oggi caffetteria-libreria e domani albergo diffuso

La frazione di Lucignana, nel comune di Coreglia Antelminelli, conta solo 180 abitanti. La cooperativa di comunità “Sopra la penna” vuole ristrutturare un locale per creare una caffetteria/libreria come punto di incontro oltre che di raccolta della posta e altri servizi per i residenti. Con il tempo potrebbe essere adibito anche ad albergo diffuso, dotandolo di wifi a disposizione di residenti e turisti. Il progetto prevede anche degustazioni enogastronomiche e attività per bambini. Costo: 71.428 euro. Finanziamento della Regione Toscana: 50.000 euro.

San Romano in Garfagnana, nel segno del bosco e dei beni comuni

Gli obiettivi del progetto “Per valorizzare il territorio” sono la cura e la manutenzione del bosco, dei terreni incolti e degli spazi comuni. Per questo la cooperativa “La Fortezza” intende dotarsi di attrezzature quali un autoveicolo per il carico-merci, un piccolo mezzo cassonato per le attività idrauliche, oltre agli attrezzi per le attività boschive e agricole. L’obiettivo è la creazione di posti di lavoro per i giovani. Infine l’acquisto di un minivan: per il trasporto dei turisti ma anche per le famiglie, a cui offrire anche servizi di baby sitting e dopo-scuola. Tra i servizi per la comunità c’è anche uno spazio con computer, stampante, fotocopiatrice e scanner per il disbrigo delle pratiche. Costo del progetto: 71.428 euro. Finanziamento della Regione Toscana: 50.000.