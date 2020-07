Garfagnana



Fine settimana ricco di eventi in Garfagnana

mercoledì, 29 luglio 2020, 19:53

di viola pieroni

Fine settimana ricco di eventi in Garfagnana, a partire da giovedì 30 luglio con “Virtuosismi di tromba” (lezioni e concerti di musica presso il Rifugio Isera) a Corfino, che continuerà fino a domenica, e “Vivere Castelnuovo 2020”, con un incontro con Fabrizio Diolaiuti presso la ex pista di pattinaggio alle ore 21. Sempre a Castelnuovo, presso la Fortezza di Mont'Alfonso, “Mont’Alfonso sotto le stelle- The Legend of Morricone” alle ore 21 mentre a Giuncugnano presso l'Agriturismo Cilla sarà presentato alla solita ora “Joe Natta e le Leggende Lucchesi, musica e storie sulla Via del Volto Santo”.

Venerdì 31 a Tripala (Minucciano) alle 18:30 sarà presente la IAM Friends (spazio giovani) presso l’Agriturismo Tripala, mentre sulla Pania di Corfino sarà possibile fare un'escursione con l'Ass. Garfagnana Guide; Castelnuovo nel frattempo sarà animata dalle aperture dei negozi e, sempre in occasione di “Vivere Castelnuovo 2020” sarà svolto un incontro con Francesco Bovenzi presso la ex pista di pattinaggio alle 21.

Sabato 1 agosto Cascio sarà animato dalla “Shakespeare in Music”, musica presso la Terrazza panoramica dalle ore 20.30, e sempre in occasione di “Castelnuovo nel mondo" sarà introdotto un incontro con Maria Cristina Fornari presso la ex pista di pattinaggio alle 21, mentre nella Fortezza di Mont’Alfonso si svolgerà il Gran Galà lirico “consonanze artistiche” dalle ore 21; infine, a San Pellegrino in Alpe sarà celebrato il cambio della Croce alle 9:30.

Domenica 2 a Camporgiano la IAM Friends presenterà un recital lirico presso l’agriturismo “Mulin del Rancone" alle 21:30 e a Castiglione si svolgerà un festival bio-letterario in Piazza Vittorio Emanuele II alle 21. A Castelnuovo, presso la ex pista di pattinaggio alle 21, ancora per Vivere Castelnuovo 2020 si svolgerà “Dov’è la mia voce con Michela Innocenti” e in contemporanea alla Fortezza di Mont'Alfonso “Magix, spettacolo di magia"; a Fornovolasco sarà possibile provare l'altalena del Monte Forato a cura dell’Ass. Garfagnana Guide, mentre sul Monte Tondo sarà organizzata un'escursione con picnic al tramonto a cura di “A Piedi delle Apuane" e al Parco dell'Orecchiella “Airone 2 e oltre!” (dall’Ass. Wild Trails). A Giuncugnano si esibirà la GAG Artisti di strada (Musica e storie sulla Via del Volto Santo) nella area mercatale alle ore 21, mentre a Gorfigliano si terrà la Festa della Madonnina del Cavatore, con la celebrazione della S. Messa alle ore 11 e 17; al passo delle Forbici, infine, dalle 10:30 si svolgerà la sagra Pascoliana.

Per quanto riguarda l’arte invece, sarà possibile visitare presso il rifugio Rossi a Molazzana la mostra di pittura “Con-tatto” di Martina Rosat nei giorni di sabato e domenica, mentre dal giovedì alla domenica saranno aperte le esposizioni “Garfagnana fotografia” e “Anime, Volti, Espressioni, Impressioni” presso la Torre dell’orologio a Castelnuovo e la “Mostra Diffusa” a Castiglione.