Francesco Gabbani in visita al lago di Gramolazzo: selfie con i fan

domenica, 5 luglio 2020, 21:30

C'era anche lui tra i tantissimi che hanno scelto di visitare il magnifico Lago di Gramolazzo, nel comune di Minucciano, in questo primo week-end di luglio. Francesco Gabbani, il cantautore carrarino che, notizia proprio di questi giorni, farà nuovamente tappa in Garfagnana, il 13 agosto, col suo tour estivo in Fortezza di Mont'Alfonso a Castelnuovo.



Nella giornata di oggi (domenica 5 luglio), l'ex vincitore del Festival di Sanremo si è trattenuto per qualche ora nel territorio garfagnino e non ha mancato di concedere selfie ai tanti fan presenti. "Un grazie a Francesco - è stato il commento dell'amministrazione - e a tutti quelli che hanno scelto il nostro comune per trascorrere questo fine settimana".