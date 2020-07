Garfagnana



Garfagnana protagonista nel libro "L'Ospitaletto delle Alpi di Ligonchio"

venerdì, 24 luglio 2020, 08:55

Il libro di Giuseppe Giovanelli - Sergio Cocchi "L'Ospitaletto delle Alpi di Ligonchio" (Edizione a cura di Sergio Cocchi 2020), sarà presentato il primo di agosto nella piazza di Ospitaletto alle 10,30 (In caso di maltempo sarà presentato invece il sabato successivo, 8 agosto, alla stessa ora). Considerato il periodo, la presentazione sarà effettuata con ogni cautela e secondo le regole vigenti.

L’opera effettuata dall’autore è impegnativa, di certo valore storico e importante strumento di studio per aiutare a conoscere il cammino nei secoli della nostra popolazione. Offre e tocca ampie tematiche ed aspetti storici, umani, geografici e religiosi non solo inerenti Ospitaletto, ma di un pezzo d’Italia.

Il libro studia Ospitaletto attraverso i secoli e come questo paese, dai tempi remoti, abbia sviluppato la sua importanza ed il suo ruolo a partire via via dai Liguri, dai Romani, da Matilde di Canossa e su su fino a tempi non lontani.

L’autore mette in evidenza la storia di Ospitaletto ed il suo crescere grazie a diverse vicende umane, alla sua ospitalità ed al fondamentale collegamento che il paese ha rappresentato – attraverso il rischioso Passo di Pradarena – fra la Gallia e Roma, fra i “Lombardi” e i “Garfagnini”, fra le Apuane e le Alpi, fra la Toscana e l’Emilia, tra la pianura ed il mare.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA e RELATORI

Sergio Cocchi, ringraziamenti e breve presentazione dei lavori e ospiti.

Monsignore Alberto Nicelli, Vicario Generale della Diocesi di Reggio

Emilia e Guastalla. Saluto.

Antonio Manari, Sindaco del comune di Ventasso. Saluto.

Roberto Pagani, Sindaco del comune di Sillano e Giuncugnano. Saluto.

Giuseppe Giovanelli, Socio corrispondente della

Deputazione di Storia Patria di Reggio Emilia e Co-Responsabile del

Centro studi storici della Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla.

Presentazione del libro.

Pierluigi Ceccardi, Cavaliere del Lavoro, past President Federmeccanica ed Associazione Industriali di Mantova, Advisory Board di Unicredit e Presidente e proprietario Raccorderie Metalliche SPA di Marcaria (MN) . Sono di Ospitaletto

Mauro Severi, Architetto, Presidente AICA Associazione Italiana Costruttori Autoattrezzature,

past President Unindustria di Reggio Emilia. Infrastrutture della nostra montagna tra passato e necessità contemporanee.