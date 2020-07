Gramolazzo, Enel: “Il lago non è mai stato svuotato e sta tornando al consueto livello estivo"

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 4 luglio 2020, 14:53

venerdì, 3 luglio 2020, 18:39

Codice giallo su tutta la Toscana per piogge e temporali forti a causa di un modesto peggioramento delle condizioni meteo che prolungano e estendono la vigilanza fino alle ore 14.00 di domani, sabato 4 luglio

venerdì, 3 luglio 2020, 18:32

Ecco i progetti finanziati con il secondo bando (740 mila euro) che segue al primo, da un milione e 200 mila, tenuto a battesimo a fine 2018 e che l'anno scorso ha visto entrare nel vivo e funzionare numerosi progetti

venerdì, 3 luglio 2020, 15:43

In Toscana sono 10.267 i casi di positività al Coronavirus, 9 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 8.832 (l’86% dei casi totali)

venerdì, 3 luglio 2020, 13:56

La lotta alla plastica e ai rifiuti sulle spiagge e nei mari comincia dai fiumi. Lo sanno bene i volontari delle tante associazioni che, anche lo scorso week-end, sono tornati ad impegnarsi sui corsi d’acqua del territorio, in attività di monitoraggio e di presidio e per raccogliere e rimuovere i rifiuti,...

venerdì, 3 luglio 2020, 13:52

Visto l’apparente rallentamento da parte di Poste Italiane nel ripristinare negli uffici del territorio gli orari in vigore prima dell’emergenza sanitaria e sperando che non si verifichi a tal proposito una riorganizzazione “a ribasso”, i sindaci della giunta dell’Unione Comuni Garfagnana intervengono presso la dirigenza provinciale