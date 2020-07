Gruppo Imprenditoria Femminile, rinnovate le cariche

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 3 luglio 2020, 12:27

“Caro sindaco, piantiamo tanti alberi insieme”. Il presidente del Consorzio Ridolfi scrive ai primi cittadini, e propone una collaborazione per il progetto “un albero per ogni nuovo bimbo” e per ottenere i 5milioni di euro messi a bando dalla Regione per nuove piantumazioni.

venerdì, 3 luglio 2020, 11:46

Segretari, militanti e sostenitori si sono impegnati ancora una volta per lanciare questa iniziativa in tutto il territorio provinciale: dalla Versilia a Lucca e alla piana, passando per la Garfagnana

venerdì, 3 luglio 2020, 09:39

Nella nottata la stazione di Lucca del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano è intervenuta in Val Serenaia (nel comune di Minucciano) per soccorrere un escursionista infortunatosi lungo il sentiero 178, che da Orto di Donna porta alla Foce di Cardeto (1642m)

giovedì, 2 luglio 2020, 16:07

Si allargano le possibilità di socializzazione della fase 2 in Toscana grazie all’ordinanza numero 69 firmata oggi dal presidente della Regione Enrico Rossi

giovedì, 2 luglio 2020, 14:30

Meteo in modesto peggioramento tra venerdì e sabato, con possibilità di temporali sparsi, localmente forti. La Sala operativa unificata ha emesso poco fa un codice giallo per temporali forti con associato rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, con validità dalle ore 12 fino alla mezzanotte di domani, venerdì 3 luglio

giovedì, 2 luglio 2020, 13:51

La Gazzetta del Serchio, in vista delle elezioni regionali, ha deciso di intervistare Tania Franchini, segreteria provinciale Pd, con incarico al turismo, per avere un quadro preciso sulle candidature