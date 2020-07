Garfagnana



I geometri progettano il rilancio dei borghi in Valle: "Un'occasione per cambiare rotta"

martedì, 21 luglio 2020, 13:20

di viola pieroni

Nella mattina di oggi il collegio geometri di Lucca ha indetto una videoconferenza per parlare, assieme ai rappresentanti dell’Unione dei comuni della Garfagnana e Mediavalle e di altri esponenti del territorio, del nuovo progetto “Borghi & 3 C”, un’iniziativa senza colore politico che interessa tutto il territorio.



A prendere la parola, subito dopo l’introduzione, è stato Danilo Evangelisti, presidente del collegio geometri di Lucca, il quale ha spiegato come, ora più che mai, sia necessario affrontare i problemi con pragmaticità, chiedendo quindi semplificazioni alle amministrazioni locali per lasciare ai professionisti la libertà di operare nell’interesse della cittadinanza, il che deve essere anche il fine ultimo delle amministrazioni. “Ora più che mai – ha esordito Evangelisti - si è toccata con mano l’importanza di piccoli borghi, più vivibili, a contatto con la natura e nei quali è più semplice la gestione delle emergenze: i nostri purtroppo sono paesi vecchi,e c'è da fare una distinzione tra vecchio e antico, perché i secondi vanno tutelati a livello museale, mentre il resto va recuperato in modo ragionevole per mantenere il patrimonio edilizio esistente.”

È seguita la proiezione di un breve video in cui è stata spiegata la nascita dell’idea e le conseguenze che avrebbe a breve e lungo termine sul territorio: ”Nel periodo di totale isolamento sociale che purtroppo ha interessato il nostro paese negli scorsi mesi a causa dell’emergenza Covid – hanno spiegato gli ideatori del progetto -, alcuni geometri della Media Valle del Serchio, durante una delle molte conversazioni virtuali sui vari temi della professione, pensando particolarmente al territorio di provenienza ed all’abbandono al quale lo stesso è inesorabilmente avviato in alcune sue porzioni, attraverso lo scambio di idee tipico delle conversazioni amichevoli durante le quali le varie esperienze e conoscenze servono ad ampliare il bagaglio culturale e sociale di ciascuno e volendo ricercare quanto di positivo si poteva trovare nella situazione emergenziale in atto, hanno maturato la convinzione che fosse necessario invertire marcia, tornare a vivere in modo più genuino e salutare, recuperare e mantenere quanto di bello il nostro territorio offre”.



“Da questa semplice considerazione – hanno proseguito -, amplificata dalla profonda conoscenza del territorio che i geometri hanno, in quanto professionisti da sempre a stretto contatto con le realtà locali, anche le più piccole e modeste, riflettendo sul distanziamento sociale che l’emergenza in corso imponeva, il passo per arrivare a maturare l’iniziativa oggi presentata è stato breve: ritorno ad una vita fatta di piccoli nuclei, i borghi, dove si possa sperimentare un nuovo stile di vita, che poi è quello che caratterizzava le nostre comunità fino a non più di 50 anni fa”.



“Lo sviluppo di questo pensiero – hanno affermato - appena nato è stato altrettanto breve: recupero di borghi storici e rurali presenti su tutto il territorio nel quale viviamo per renderli disponibili al ripopolamento anche, ma non solo, turistico e ricettivo (albergo diffuso). Recupero, ed eventualmente realizzazione, delle infrastrutture necessarie affinchè questo possa avvenire: viabilità, sentieristica, valorizzazione di quanto il territorio già offre in tema di ambiente, paesaggio, visuali, percorsi sportivi, storici e religiosi (mestaine, chiese, oratori). Valorizzazione e coinvolgimento delle attività agricole, anche quelle più modeste, in grado di proporre prodotti a km 0, di promuovere attività e visite per i fruitori del borgo. Coinvolgimento delle strutture già presenti sul territorio: agriturismo, ristoranti, strutture ricettive, da integrare ed abbinare ai borghi per offrire ai fruitori i servizi necessari. Coinvolgimento di tutte le attività economiche con possibile apertura di piccoli punti vendita, magari inizialmente temporanei, all’interno dei borghi rinati. Recupero e valorizzazione dei luoghi di culto identitari della nostra storia e della nostra cultura per far si che ritornino ad essere il fulcro della vita sociale”.



“Ed ecco nascere “Borghi & 3 C.”: Borghi, campagna, cucina, cultura – hanno dichiarato -. Il successivo passo è stato quello di proporre l’iniziativa al nostro Collegio dei Geometri, il quale l’ha immediatamente raccolta concedendo il patrocinio e rafforzando così la nostra convinzione che fosse meritevole di sviluppo. E successivamente una breve ricerca ci ha permesso di capire che iniziative di questo genere sono già state intraprese su impulso di Regione Toscana, di Anci Toscana, con vari progetti ed attività in corso, consolidando ulteriormente le nostre convinzioni e rendendoci certi che, con il nostro apporto ed impegno professionale, collaborando strettamente con le istituzioni locali e regionali, avremmo potuto dare un forte contributo affinchè il territorio nel quale viviamo possa essere recuperato e ripopolato. In questa prima fase ancora “embrionale” abbiamo preso contatti con le amministrazioni locali, in particolar modo con i comuni di Barga, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vergemoli e Gallicano, al fine di avere supporto ed indicazioni sulle possibilità di intervento nei territori di competenza, visitando alcune realtà e rafforzando ulteriormente le nostre convinzioni. Nella presentazione che seguirà proporremo alcuni siti da noi visitati, ma sono solo un piccolissimo esempio di ciò che è presente sul territorio della Valle del Serchio e della Garfagnana”.

Parlando poi proprio delle amministrazioni locali, hanno spiegato: “Vogliamo offrire il nostro contributo affinchè questo nuovo modo di vivere la realtà che ci circonda possa svilupparsi anche in Valle del Serchio ed in Garfagnana. Questa è un’occasione unica per cambiare rotta, per smettere di utilizzare suolo inedificato ristrutturando invece quanto già esistente e patrimonio della nostra storia, per ripopolare i borghi storici e rurali, per far ripartire l’economia in tutti i suoi settori. E dobbiamo farlo subito, prima che la situazione peggiori, per rilanciare immediatamente l’economia locale con l’attivazione di molti microcantieri e per riportare risorse in un territorio già di per sé disagiato sotto molti aspetti e colpito duramente, dalla crisi economica prima, e dall’emergenza Covid poi. Per fare questo c’è bisogno di tutti, e c’è bisogno di un sostanziale snellimento delle procedure burocratiche e formali per permettere l’attivazione immediata degli interventi; c’è bisogno di deroghe alle normative limitative attuali laddove si intervenga su immobili di epoca remota come quelli che si vogliono recuperare; c’è bisogno di “elasticità” da parte di amministratori e tecnici pubblici per valutare la reale “portata” ed il fine degli interventi proposti senza porre limitazioni il più delle volte legate esclusivamente a norme non attuabili nel contesto, o comunque troppo restrittive”.



“In sostanza – hanno proseguito - c’è bisogno di poche e chiare norme che indichino gli interventi assolutamente preclusi, non lasciando margine ad interpretazioni, e lasciando invece ampio spazio alla creatività/responsabilità dei progettisti: si deve realizzare un progetto pilota specifico per i borghi da recuperare, anche a livello normativo, che possa eventualmente essere esteso al resto del territorio una volta che ne sia stata accertata la bontà. In considerazione del fatto che la maggior parte degli interventi connessi all’iniziativa dovranno essere effettuati con piano di recupero, sarebbe opportuno lo snellimento delle procedure relative all’approvazione di tali piani, sia a livello procedurale che formale.”

“Tutto quel patrimonio che il resto del mondo ci invidia – hanno sottolineato gli ideatori del progetto - può essere rivalutato, rivisitato con nuove idee e attualizzato per mezzo di un’opera capillare di riqualificazione urbana a trecentosessanta gradi. Migliaia di Borghi in Italia nella attendono altro che ritrovare il proprio ruolo sociale in una società moderna che gli ha messi da parte, un ruolo nel quale un diverso interesse nell’utilizzo garantirà la loro esistenza futura e forse riuscirà a creare un diverso modo di vivere ricalcando quello che era il vecchio tessuto sociale urbano delle nostre zone, nella quale la società manteneva un giusto distanziamento, oggi impossibile nelle affollate metropoli”.

“Abbiamo solo ripreso in mano una situazione preesistente di abbandono delle unità immobiliari – hanno concluso -, associandola al distanziamento sociale, e il gioco è presto fatto: ogni famiglia poteva e potrà soggiornare in vacanza e fare turismo nei vecchi borghi almeno in parte recuperati, mantenendo il distanziamento sociale necessario affinché la pandemia non si propaghi e forse, con le giuste condizioni, e tornare ad abitarli. Nuove idee e proposte arricchiranno il nostro bagaglio culturale, e un giorno abbastanza prossimo avremo la possibilità di ammirare quei borghi che oggi vediamo disabitati e spettrali, anche se forse solo turisticamente. Lo spopolamento dei centri storici e la trasformazione degli anni in dormitori ha provocato un disinteresse al recupero degli stessi, perché per anni non si è mai trovata la corretta giustificazione economica al loro utilizzo. Per anni si è pensato solo ad occupare un nuovo territorio dal punto di vista urbanistico, con programmazioni che talvolta non hanno tenuto conto del grande patrimonio edilizio esistente”.

A conclusione della riunione sono intervenute le varie entità pubbliche, in primis Michele Giannini, sindaco di Fabbriche di Vallico, che ha parlato come loro già da qualche anno si siano impegnati nel progetto “case a €1”, tentando un ripopolamento di tutti quei borghi e frazioni ora disabitate. Altri interventi sono stati quelli di Raffaella Mariani per il comune di San Romano e Caterina Campani per Barga, oltre a quelli dei rappresentanti per l'Unione dei comuni della Mediavalle e l'Unione dei Comuni della Garfagnana, che si sono espressi in merito al piano operativo intercomunale.