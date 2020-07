Garfagnana : gallicano



Inaugurati due giochi al parco dei Donatori di Sangue

sabato, 25 luglio 2020, 18:51

Sono stati inaugurati altri due bellissimi giochi al parco dei Donatori di Sangue all'interno degli impianti sportivi di Gallicano. Ad annunciarlo è stato il primo cittadino, David Saisi, che ha commentato: "Ringrazio il presidente Antonio Fabbri, il consiglio e tutto il gruppo dei donatori di sangue. Aver pensato ai nostri bambini in questo periodo quantomeno particolare, è un gesto apprezzatissimo. Ringrazio l'asd Impianti Sportivi per la disponibilità e l'impegno per la sanificazione di tutti i giochi presenti".