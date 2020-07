Inchiesta Vagli, restituiti anche i beni pignorati alla ditta Romei

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 13 luglio 2020, 15:29

L’Oratorio degli Angeli Custodi, nel centro storico di Lucca, e la Fortezza delle Verrucole, a San Romano in Garfagnana, sono al centro della puntata del programma televisivo “L’Italia che fa”, condotto da Veronica Maya, conduttrice e volto di punta della Tv di Stato, in onda domani, martedì, su Rai 2 alle 14.30

lunedì, 13 luglio 2020, 13:09

In Toscana sono 10.326 i casi di positività al Coronavirus, 4 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. Stabili i guariti a quota 8.869 (l’85,9% dei casi totali)

domenica, 12 luglio 2020, 23:33

Tragica domenica a Careggine. Intorno alle 18.50, in via della Formica, nei pressi del ristorante La Baita, una signora di 73 anni ha accusato un malore. Sul posto si è diretta un'ambulanza con medico da Castelnuovo. I sanitari, però, una volta raggiunta la paziente, non hanno potuto far altro che costatarne il...

domenica, 12 luglio 2020, 16:22

Campane a festa a Torrite, frazione di Castelnuovo di Garfagnana, per il ritorno a casa dell’ultimo concittadino ricoverato per coronavirus. Antonio Turriani, meglio conosciuto da tutti come “Tony”, ha fatto ritorno a casa ieri, sabato 11 luglio, dopo ben 119 giorni di ospedalizzazione a causa del covid-19

domenica, 12 luglio 2020, 15:54

Negli ultimi giorni sono stati posizionati dei nuovi cartelli turistici dove è possibile leggere tutte le informazioni storiche riguardanti, appunto, il paese partendo dalla Rocca di San Magno, passando per il lago e arrivando alle storiche chiese

domenica, 12 luglio 2020, 15:40

Il gruppo di minoranza "Per Vagli e Roggio" commenta con soddisfazione l'approvazione, da parte della Regione, dei piani per la lavorazione delle cave di marmo e attacca l'amministrazione sul settore lapideo