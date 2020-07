Garfagnana



Insegnare inglese negli asili: Yvonne studia il progetto di Emma per la sua tesi

martedì, 28 luglio 2020, 20:06

di daniele venturini

Il progetto di insegnamento dell'inglese negli asili di Emma Saisi, la signora madrelingua italo-australiana di Gallicano intervistata dalla Gazzetta il 6 luglio (leggi qui), è stato di ispirazione per una tesi di laurea triennale da parte della giovane garfagnina Yvonne Bertolini che il nostro giornale ha raggiunto.

Yvonne, come le è venuta la passione per lo studio delle lingue straniere?

Sin da quando ero bambina ho sempre nutrito un forte interesse verso le lingue straniere, difatti dopo aver conseguito il diploma linguistico al liceo G. Pascoli di Barga, ho scelto di intraprendere un percorso universitario incentrato unicamente sulle lingue straniere, presso l’Università degli Studi di Pisa.

Cosa significa per lei conoscere altre lingue?

A mio parere, la conoscenza delle lingue straniere è un punto fondamentale di interscambio culturale e di confronto sociale, a maggior ragione se introdotta sin dalla più tenera età. Ed è proprio su questo argomento che ho incentrato la mia tesi di laurea triennale, dedicando spazio ai benefici dell’apprendimento precoce di una lingua straniera, in questo caso l’inglese, e a come poter contribuire sia come genitore sia come insegnante.

Come è venuta a conoscenza del progetto di Emma Saisi?

Grazie ad una conoscenza in comune, ho avuto modo di conoscere Emma Saisi, una signora madrelingua italo-australiana di Gallicano, che ha dato il via a un progetto di insegnamento dell’inglese negli asili, intitolato English Melody.

Lei ha avuto modo di parlare con Emma e di vedere come insegnava ai bambini dell’asilo; deve essere stata impressionata positivamente, visto che ha dedicato a questa sua esperienza alcune pagine nella sua tesi…

Emma mi ha accolta sin da subito con grande entusiasmo, portandomi con lei nelle classi. Nella mia tesi ho parlato del progetto, evidenziando i metodi adottati da Emma e i risultati da me osservati, in primis per mettere in risalto la necessità di intraprendere progetti di questo tipo, cercando di spargere la voce tra la comunità.

Pensa che questo progetto possa essere esportato in altri comuni della nostra Valle?

Purtroppo, nel nostro Paese questo aspetto è fortemente sottovalutato. Statisticamente parlando, se si confronta la conoscenza della lingua inglese di un bambino che frequenta la Scuola Primaria in Paesi come Norvegia, o Germania, con uno scolaro italiano, notiamo un enorme divario: ciò è dovuto al fatto che nella maggior parte dei Paesi europei l’apprendimento precoce di una, o più, lingue straniere è fortemente incentivato e viene insegnato già all’asilo. Ci sono comunque casi in Italia dove sono state svolte iniziative nella Scuola dell’Infanzia e in alcune Scuole Primarie, sia a livello regionale sia nazionale, con lo scopo di osservare i benefici neurobiologici (e non solo) apportati dall’insegnamento di una lingua straniera come il tedesco, in paesi del nord Italia dove c’è un alto tasso di bilinguismo, o l’inglese.

Sicuramente l’insegnamento di una lingua straniera è auspicabile nelle scuole primarie. Lei cosa ne pensa?

Non c’è da stupirsi se si sono registrati esiti positivi sia per quanto riguarda il coinvolgimento dei bambini in attività svolte in lingua straniera, sia per la velocità di apprendimento di questi ultimi. Ora, non voglio scendere nel dettaglio dell’analisi dei vantaggi da un punto di vista cognitivo, risulterei pedante. D’altronde, è risaputo il fatto che più si è piccoli e più siamo in grado di apprendere velocemente e con minor sforzo. Ciò che mi preme sottolineare, invece, è il fatto che dovremmo renderci conto del potenziale di ciò e riuscire a creare un programma di insegnamento all’interno degli asili, affidando tale compito a figure professionali che abbiano un’ottima padronanza della lingua straniera, in quanto più l’input a cui vengono esposti i bambini è perfetto e tanto più sarà efficace.

Cosa consiglierebbe ai genitori dei bambini delle scuole primarie?

Ai genitori dei bambini, i quali svolgono un ruolo fondamentale, poiché al di fuori delle attività scolastiche il bambino può continuare l’apprendimento della lingua anche a casa: oggigiorno abbiamo a disposizione una moltitudine di dispositivi elettronici che ci permettono di esporre il bambino a contenuti in lingua straniera, come cartoni, video, giochi online, continuando quindi ad allenare la mente del bambino e a sottoporlo a input in lingua straniera, facendolo divertire. Un piccolo sforzo, per un grande scopo.