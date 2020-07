Joe Natta e le Leggende Lucchesi in concerto a Giuncugnano

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 27 luglio 2020, 12:41

Individuato un ulteriore cluster familiare di “Covid-19” a Lucca. Si tratta di un uomo italiano e di una donna albanese residenti a Lucca e di un figlio, minorenne, tutti risultati positivi al Coronavirus

lunedì, 27 luglio 2020, 10:44

La fase 3 del Coronavirus avviene in un’ estate ricca di proposte, dove l’associazione Mangia Trekking, impegnata nel progetto dei cammini tra i Parchi del mare, delle valli e delle montagne, sviluppato in collaborazione con gli enti parco, prosegue le proprie iniziative avanzando suggerimenti per trascorrere piacevoli giornate nella natura

domenica, 26 luglio 2020, 14:30

In Toscana sono 10.430 i casi di positività al Coronavirus, 15 in più rispetto a ieri (15 identificati in corso di tracciamento e 0 da screening), di cui 7 sono riconducibili ad un cluster rilevato a Borgo San Lorenzo (FI)

sabato, 25 luglio 2020, 18:51

Sono stati inaugurati altri due bellissimi giochi al parco dei Donatori di Sangue all'interno degli impianti sportivi di Gallicano. Ad annunciarlo è stato il primo cittadino, David Saisi

sabato, 25 luglio 2020, 16:21

Le organizzazioni sindacali Cgil Cisl e Uil hanno inviato una lettera al Consorzio Cns, che ha vinto la gara d'appalto per la gestione del Cup e front office ospedalieri, all'Asl e a Estar

sabato, 25 luglio 2020, 15:23

In Toscana sono 10.415 i casi di positività al Coronavirus, 10 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,02% e raggiungono quota 8.941 (l’85,8% dei casi totali)