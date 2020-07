Garfagnana



La Garfagnana spopola sul web: l'idea di cinque giovani

venerdì, 17 luglio 2020, 14:19

di viola pieroni

È uscito solo da pochi giorni eppure già conta migliaia di visualizzazioni: stiamo parlando del nuovo sito di promozione turistica della Garfagnana, ideato da cinque giovani che si sono messi in gioco e che ora stanno vedendo riconosciuti i loro sforzi.

A raccontarci di questi intensi giorni di lancio del sito è Alberto, che nel gruppo si occupa della comunicazione: “Questo sito (Garfagnanadream.it) come già spieghiamo nel videoclip presente sul sito e pubblicato sulle nostre pagine social, nasce dalla necessità (anzi più precisamente dalla mancanza) di una vetrina sul territorio: i turisti devono avere la possibilità di vedere quello che c’è, altrimenti diventa anche difficile per persone che vengono da fuori capire se vale la pena di andare in un luogo. In pratica siamo rimasti fuori dalla competizione in tutti questi anni, affiancati solo dalla debole presenza di un sito risalente ai primi anni 2000 che era qualcosa a nostro avviso molto sconfortante: si può dire che sia stata proprio la parte “cosa visitare” di quel sito la goccia che ha fatto traboccare il vaso, essendo praticamente vuota.

Il lavoro per la grafica e la struttura del sito ha richiesto oltre un anno ed è stato quasi impossibile metterci tutto, infatti il nostro progetto è quello di implementarlo pian piano nel tempo aggiornandone le versioni. Inoltre il nostro obiettivo non è solo quello di fare comunicazione ma anche intrattenimento, che ad oggi va molto per la maggiore su internet (basti pensare a YouTube, che ora come ora riscuote molto più successo della tv).”

Alberto ci spiega anche poi come nei giorni scorsi sia stato pubblicato sui loro social un video tutorial che spiega come navigare nel sito, al fine di conferire un’esperienza user-friendly, e anche di come stanno puntando ha un prototipo di serie che unisca il concetto di promozione a quello di intrattenimento al fine di dare modo a chiunque di vedere tutte le sfaccettature di questo territorio.

“Ad oggi - continua il giovane - il problema più grande è la concorrenza spietata tra siti, ma resta il fatto che il turismo è una risorsa che ne genera altre e che quindi va valorizzata al massimo: bisogna Infatti capire che su questo fronte siamo molto indietro e che è un nostro limite, anche perché a fare un sito del genere non avrebbero dovuto pensarci cinque ragazzi ma piuttosto un’associazione o un’amministrazione del territorio, anni fa.

Il lavoro di raccolta del materiale è iniziato nel 2016 con tre persone che hanno dato inizio al progetto, a cui poi se ne sono aggiunti altri due all’inizio del 2019 per lavorare alla parte vera e propria del sito: come già detto tutto questo è in continuo sviluppo e nonostante il ritardo causato dal covid, stiamo già lavorando in ottica 2021. Lo scorso novembre Infatti siamo usciti con il primo contenuto nei cinema di Castelnuovo e Gallicano, in cui era stato annunciato il lancio per marzo 2020: ovviamente, nonostante siamo stati costretti a rimandare, abbiamo anche avuto più tempo per lavorarci e per aggiungere contenuti.”

Parlando invece di numeri c’è da notare come in soli tre giorni abbiano raggiunto i 50mila contatti e come il video di lancio superi ad oggi le 800 condivisioni sui social, cavalcando un’esplosione di curiosità sia sul territorio che fuori. Con oltre 40.5 mila followers su Instagram e un grande numero di like e condivisioni su Facebook, forse è proprio a partire dai social che è possibile dare visibilità a questo progetto: infine, ci anticipa Alberto, molte cose bollono in pentola.