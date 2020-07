Garfagnana : fabbriche di vergemoli



L’affondo della minoranza: “Amministrazione Giannini, solo parole ma zero fatti”

sabato, 25 luglio 2020, 08:11

“Giannini non ce la fa, quando qualcuno prova a mettere in luce la realtà in cui versa Fabbriche di Vergemoli si arrabbia terribilmente. Una realtà che non é quella del mondo fantastico di case a 1 euro per tutti, fabbriche alimentate a energia a basso costo, farmacie e centri per il commercio di prodotti a chilometro zero, ma purtroppo una realtà in un lento declino economico e ancora peggio culturale dove non solo non si é mai creato un senso di comunità nuova in seguito alla “fusione”, ma si sta perdendo lentamente anche quello originario seppur caratterizzato dai naturali “campanili” è l’amaro incipit del comunicato con cui la minoranza comunale di Fabbriche di Vergemoli attacca l’attuale primo cittadino, Michele Giannini.

“Un'amministrazione che non solo non é riuscita a coinvolgere in progetti di rilancio i cittadini di buona volontà (e che grazie a Dio resistono ancora sul territorio) ma che tira a campare sulle divisioni e si concentra su opere milionarie che rischiano di essere costosi fiori all'occhiello per titoletti risonanti a fini propagandistici e di fare la fine delle cattedrali nel deserto, lasciando indietro il vero senso di comunità, quello che ti fa rimanere, ti invoglia a tornare o legarti a un territorio. Quel senso di comunità con radici nella memoria e amore per il territorio che da sempre sprona e inorgoglisce realtà simili alla nostra, anche quelle logisticamente più svantaggiate e senza attrazioni. Sempre meno attraenti purtroppo anche le nostre di frazioni. Alcune con rede idraulica degli anni 60 con perdite e tubazioni a vista, alcune senza alcun intervento contro l'abbattimento delle barriere architettoniche, frazioni senza nessun investimento nel recupero, nel miglioramento o la creazione di impianti sportivi.... Il Giannini é soddisfatto per come siamo ridotti? Gli lasciamo tutto il merito”.